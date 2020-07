Steinerhof-Wirtin Sigrid Neusser bat ihren Sohn Alex und dessen von ihr liebevoll „Schwiegerfreundin“ genannte Partnerin Anita Eckel um Unterstützung. Galt es doch, ihren Gatten Kurt zum 30. Hochzeitstag zu überraschen.

„Wir haben ganz klassisch im Steinerhof mit Torte, romantischer Musik, Luftballons und Blumen gefeiert und am Abend haben Alex und ich das verliebte Paar bekocht und beschenkt“, erzählt Anita Eckel.

Und weiter: „Sigrid hatte die Idee, Kurt mit vielen Herzluftballons, einer großen Torte und viel schöner Musik im eigenen Gasthaus zu überraschen. Genau dort, wo er es am wenigsten erwartet hat“, fügt Eckel lachend hinzu und freut sich über die gelungene Feier.

Ehemann unterstützt Lebenstraum

Vor ein bisschen mehr als vier Jahren, im April 2016, wurde der Steinerhof am Pfalzberg eröffnet, davor wurde seit 2008 acht Jahre lang jede freie Minute renoviert. Das Elternhaus der Wirtin befindet sich unmittelbar daneben, hier ist sie aufgewachsen und hierhin ist sie auch wieder zurückgekehrt.

Sigrid Neusser hält das Gasthaus am Berg für ihre Vor- und Nachfahren in allen Ehren. Ehemann Kurt trägt ihren Lebenstraum mit, unterstützt sie an Wochenenden und abends. Er ist hauptberuflich Lehrer an einer Berufsschule in Wien und jeden Tag nach der Schule sowie auch an Ruhetagen oder jetzt in den Ferien hilfreich zur Stelle.

Steinerhof-Jungwirt Alex hat sich bereits voll und ganz der Gastronomie verschrieben und ist täglich an der Seite seiner Mutter im Wirtshaus zu finden. Partnerin Anita studiert Sport- und Eventmanagement und steht kurz vor ihrem Abschluss. Zusätzlich arbeitet sie als Eventmanagerin und unterstützt den Steinerhof im Service sowie in der Eventplanung- und umsetzung, wann immer sie gebraucht wird. Abends fahren die Wirtsleute in ihren Wohnort Wolfsgraben, die junge Generation hat ihr Zuhause noch näher in Pressbaum gefunden.