Ende Februar stand er bei der Live-Übertragung der Premiere von Carmen als Zuniga auf der Bühne der Staatsoper. Ende April tritt er im Haus am Ring bei einer weiteren Premiere von Charles Gounods Faust in der Rolle des Wagner auf. Ziemlich zeitgleich mit Beginn seines Fixengagements im Ensemble der Wiener Staatsoper vor zwei Jahren fand Bass Peter Kellner seine neue private Heimat am Pressbaumer Lastberg. Hier erwartet den 30jährigen Mozart-Liebhaber im April eine weitere Premiere: Zur dreiköpfigen Familie bekommen er und seine Gattin Lenka neuerlich Nachwuchs, der vierjährigen Artur freut sich auf ein Schwesterchen.

„Carmen ist eine sehr spannende Produktion“, so der gebürtige Slowake, der vor seiner Übersiedlung in unsere Region Ensemblemitglied der Grazer Oper war. „Abseits des Zigeunerklischees, realistisch, vulgär, frivol und sehr eindringlich“, so gefiel ihm diese „andere Art der Aufführung“ auf seiner Heimatbühne, die vergangenen Samstag auch in 3sat ausgestrahlt wurde. Ebenfalls in der Staatsoper war es, als ihn der damalige Direktor Dominique Meyer bei einem Vorsingen hörte und ihm vom Fleck weg einen fixen Vertrag anbot.

„Carmen ist eine sehr spannende Produktion“

National ist Kellner heute auch bei den Salzburger Festspielen gefragt, international wird er am Londoner Royal Opera House in Covent Garden sehr geschätzt: Dort trat er von Dezember 2019 bis Februar 2020 auch bei seiner letzten Auslandsproduktion vor dem Corona-Ausbruch als Colline in La Boheme auf. In Salzburg traf er auf Franz Welser-Möst, der Musikdirektor des Cleveland Orchestras wollte ihn vergangenen Herbst für das Mozartrequiem in die Staaten holen. Nun ist dort für 2024 eine semi-konzertante Aufführung der Zauberflöte geplant, in der Peter Kellner den Sarastro singen wird.

„Meist erwartet man Mozart-Partien von mir“

„Meine Lieblings-Bass-Partien sind von Mozart, allen voran der Leporello aus Don Giovanni, den ich im November 2019 in der Staatsoper sang. Die Rollen des Papageno und Sarastro aus der Zauberflöte liegen mir aber ebenso wie Figaro, den ich sehr mag. Meist erwartet man Mozart von mir“, sprach Frohnatur Kellner und servierte beim Gespräch mit der NÖN zum Kaffee auch gleich ein paar herrliche Arien des Komponisten.

In den nächsten acht Jahren strebt er als Wunschrolle den Mephisto im Faust an; irgendwann künftig, wenn er gegen 50 geht, würde er gerne Philipp II. aus Don Carlos singen und ins Wagner-Repertoire einsteigen. „Die germanischen Götter interessieren mich, ihre Mythologie, allen voran Wotan“, so der Vater des kleinen Artur, der schon als Kindergartenkind viel Interesse an Musik, Melodien und Harmonien zeigt.

Nebenbei möchte Kellner in Hinkunft auch mehr Kammermusik machen und beispielsweise Lieder von Schumann singen. An der Kunst-Universität in Graz hat er seinen Bachelor absolviert, davor zwei Studienjahre am Salzburger Mozarteum verbracht. Und an der Staatsoper nahm er bei einem anderen Pressbaumer Sänger speziellen Unterricht für seine Rolle im Sommernachtstraum: Tenor Stephen Chaundy, der aus Großbritannien stammt, lehrt dort nämlich Englisch für Sänger.

Privat liebt Kellner sein Leben mit Garten, den selbst gebaute Tische, Bänke und Lampen zieren. Er genießt den Blick in den ruhigen Wienerwald, Pilze zu sammeln und ausgedehnte Radtouren. Im Winter pflegt er samstags ein herausforderndes sportliches Hobby, da geht er nämlich Eisschwimmen in die Alte Donau. „Das ist ein Extremsport, der ganze Körper brennt danach, es läuft über den Kopf, ist ein mentales Training. Ich muss davor warm trainiert sein und mich danach auch wieder beim Laufen oder Radfahren bewegen“, erzählt er über diese Herausforderung, die er fast so wie seine Gesangsauftritte liebt.