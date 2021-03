In der jungen Generation ist ein großer Anstieg an Depressionen sichtbar, bei Kindern, Jugendlichen, Studierenden und jungen Erwachsenen“, berichtet die Pressbaumer Psychotherapeutin Petra Heidler. Sowohl Statistiken aus dem AKH als auch eine Homeoffice-Studie des Landes Niederösterreich, an der Heidler seitens der FH IMC Krems als Co-Autorin mitwirkte, werden durch ihre täglichen Erfahrungen in ihren beiden Wiener Praxen untermauert. Der zentrale Satz, den sie zu hören bekommt, lautet „ich kann nicht mehr“, so Heidler, die neben der FH St. Pölten auch in Krems an der Donau-Universität und an der FH Burgenland unterrichtet und forscht.

„Ich kann nicht mehr“ ist zentraler Satz

„Menschen wachsen durch Spiegelung. Wir sind nicht darauf ausgelegt, ohne Interaktion zu arbeiten und leben“, resümiert sie. Kindern und Jugendlichen fehlen die verbindenden Elemente wie Sport, Musik oder andere Gemeinsamkeiten mit ihren Freunden, durch die Freude erlebt und Enttäuschungen verarbeitet werden können. „Menschen unterschiedlichen Alters, mittlerweile aber verstärkt auch den ganz Jungen, geht der Atem aus“, weiß die ausgebildete Health Managerin, die selbst am IMC Public Health studierte, ein Master Studium an der Donau Universität Krems anschloss und eine Dissertation über Burnout und Depressionen schrieb.

Die Folgen sind meist depressive Verstimmungen, also gedrückte, leicht aggressive Befindlichkeiten. Wenn der Fokus allerdings immer darauf gerichtet bleibt, können diese zu diffusen Ängsten, Prüfungsängsten, Panikattacken, Hypochondrien oder selbstverletzendem Verhalten anwachsen, viele Betroffene reagieren auch mit starker Migräne. „Depression ist oft auch runtergeschluckte Wut. Durch die soziale Isolation schaffen es manche gar nicht mehr aus dem Haus, diesen biete ich Tele-Therapie an, damit sie sich wieder hinaus trauen“, schildert sie Härtefälle aus ihrem Praxis- und Beratungsalltag. So leiden beispielsweise auch viele Lehrer, die zu ihr in Therapie kommen, daran, dass sie durch gesellschaftlichen Druck und Vorgaben die Unterrichtseinheiten nicht zum Wohle der Kinder adaptieren können.

„Man kann Selbstfürsorge lernen“

Alleine in der vergangenen Woche erreichten Heidler zwölf Hilferufe von verzweifelten Müttern, deren Kinder im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren sich auf Grund der anhaltenden Isolation ritzen oder andere selbstverletzende Aktivitäten setzen. „Die Kassenplätze für Psychotherapie gehören deutlich erhöht“, fordert Heidler, damit die betroffenen Gruppen besser abgedeckt, vor allem aber die vielen jungen Jugendlichen nachhaltig betreut werden können. „In Folge wird der lang anhaltende Lockdown unser Sozialsystem sehr belasten“, meint Heidler, die zunehmend damit konfrontiert ist, wie sehr junge Teens es vermissen, in den Arm genommen zu werden oder im Freundeskreis Spaß zu erleben.

„Man kann Selbstfürsorge lernen“, betont die Psychotherapeutin. Jugendliche sind aber vielfach in einer Entwicklungsphase, wo sie mit und durch andere, vor allem auch über ihre Freunde und bei gemeinsamen Unternehmungen, Erfahrungen sammeln und Zuwendung bekommen wollen.

„Das setzt im Moment weitgehend aus“, konstatiert Heidler, die als Expertin auch regelmäßig im Studio 2 des ORF die laufenden Folgewirkungen des reduzierten Lebens kommentiert. Sie versucht, in ihren Beiträgen auch immer positive Beispiele und alltägliche Motivationsfaktoren als Lichtblick in die angestrengten Alltage zu bringen. Dabei kann Hypnose helfen, unbewusste konstruktive Ressourcen zu aktivieren und die inneren Anteile in Gleichklang zu bringen. Aus diesem Grund absolvierte Petra Heidler eine Ausbildung zur Hypnose-Psychotherapeutin, seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich mit den unterstützenden Wirkungsweisen von Hypnose.

„Ältere empfinden häufig weniger Stress“

„Ältere empfinden häufig weniger Stress, weil sie auf Referenzerfahrungen aus ihrem Leben zurückgreifen können“, appelliert Heidler auch an politische Entscheidungsträger, den eigentlichen Fokus richtig einzuschätzen: Singles, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Mehrfachbelastete, wie beispielsweise Homeoffice-Eltern, haben im letzten Jahr am Stärksten unter der veränderten Situation gelitten. Daher gibt es auch seitens der Psychotherapie-Verbände Forderungen und Petitionen nach einer deutlichen Erhöhung finanzierter Kassenplätze. „Im Alltag kann aber schon eine liebevolle Geste, ein freundliches Wort, ein Lächeln ein erster Schritt in die richtige Richtung sein“, betont Heidler.