Sie steht erst ganz am Anfang ihrer 40er-Jahre und blickt bereits auf ein voll bepacktes Leben. Die Pflicht hat sie mit fünf abgeschlossenen Universitäts- und FH-Studien außergewöhnlich erfüllt, heute lehrt und forscht sie selbst an vier Universitäten und Fachhochschulen. Mehr als die Hälfte ihres Berufsalltags verbringt die Pressbaumer Hypnose-Psychotherapeutin Petra Heidler seit einigen Jahren allerdings in ihren beiden Wiener Praxen. Zunehmend wird sie dort von einer jüngeren Klientel aufgesucht, die mit den Herausforderungen des Lockdowns zu kämpfen hat. Die NÖN berichtete kürzlich dazu. Diesmal spannte die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin und Netzwerkerin ihre Schwingen und erzählte mehr aus dem vielfältigen und vielschichtigen Erfahrungsschatz ihrer eigenen bisherigen Lebensreise.

In die ORF-Sendung Studio 2 wird Petra Heidler gerne und regelmäßig als Expertin und Diskussions-Teilnehmerin eingeladen, wie hier am 4. Jänner 2021. orf.at, orf.at

NÖN: Sie unterrichten an der Donau-Universität Krems sowie an drei Fachhochschulen in Krems, St. Pölten und Eisenstadt und betreuen derzeit 24 Masterthesen. Was lieben Sie an diesem Teil Ihrer Berufswelt besonders?

Petra Heidler: Ich gebe gerne meine Erfahrungen weiter, die ich selbst in der Wirtschaft machte, unter anderem als Personalleiterin in internationalen Konzernen. Ich mag es, Netzwerke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu bilden und interkulturell zu arbeiten. Vor allem aber reizt es mich, für meine Studenten Mentorin und Unterstützerin zu sein, jene Potenziale aus ihnen rauszuholen, die sie an sich selbst vielleicht noch nicht sehen und erkennen, diese zu fördern und weiterzuentwickeln. Manchmal wünsche ich mir, dass sich meine Studenten mit meinen Augen sehen könnten. Wenn ehemalige Studiosi dann in verantwortungsvolle Positionen kommen und mich dafür herzen und drücken, dann weiß ich, ich habe etwas richtig gemacht.

Welche Erfahrungen haben Sie selbst in der Zeit Ihrer vielfältigen Ausbildungen mit Mentoren gemacht?

Auch ich verdanke meinen Werdegang einigen Persönlichkeiten, die mich prägten. So durfte ich beispielsweise Wesentliches vom ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums Tulln, Universitätsprofessor Peter Lechner, und in der Zusammenarbeit mit Bardia Monshi, Autor, Coach und Geschäftsführer des Instituts für Vitalpsychologie, lernen. Albin Krczal, der an der Donau-Universität Krems das Zentrum für Management im Gesundheitswesen aufbaute und leitete und mein ehemaliger Studiengangsleiter an der IMC Fachhochschule Krems war, holte mich mit 27 Jahren als Dozentin an sein Universitätsinstitut. Ich habe dann – anfangs mit zittrigen Knien – Personalmanagement vor Ärzten im MBA-Lehrgang unterrichtet und dort dadurch in jungen Jahren viele beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt.

Sie forschen im Bereich Human Ressources, Public Health und Psychotherapie. Wie erleben Sie diese ungewöhnliche aber befruchtende Kombination?

Mich interessiert vor allem das Spannungsfeld Mensch – Wirtschaft, also wie das Individuum in Beziehung zum Unternehmertum steht. Dazu gehören etwa der Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeitsweise, Tele-Arbeit, Homeoffice oder Mitarbeiter-Führung. In meine Psychotherapie-Praxis kommen immer wieder Manager und Personen, die ausbrennen oder einen Sparringpartner für ihre Standort-Bestimmung suchen. Diese Erfahrungen triggern dann natürlich auch wieder Forschungen an: Um weiterzukommen, müssen Wege neu gedacht und erforscht werden, missing Links eingebracht oder Welten verbunden werden.

Was haben Sie aus Ihrer Schulzeit im Sacre Coeur mitgenommen, als Sie dort im ersten erlernten Beruf zur Kindergärtnerin ausgebildet wurden?

Ich war damals eher als Rebellin bekannt, es war ein Regelverstoß, als ich in den 90er-Jahren zur Schul-Messe gerne Hosen getragen habe. Trotzdem habe ich auch heute noch eine gute Beziehung zu meiner ehemaligen Direktorin Ingeborg Dirnbacher oder zu meiner ehemaligen Volksschullehrerin Margrit Kral, die jeweils von viel Wertschätzung geprägt war. Sie waren Vorbilder für mich, wie man wirkt, seinen gesellschaftlichen Beitrag leistet und dabei Mensch bleibt.

Sie berichten über die hohe Resonanz des Artikels über Jugend im Lockdown, den die NÖN vor drei Wochen mit Ihnen brachte und der alleine auf der beruflichen Netzwerk-Plattform LinkedIn bisher über 3.000 Mal gesehen und geteilt wurde. Was fasziniert sie so an der Hypnose-Psychotherapie, dass diese mittlerweile zu ihrem freiberuflichen Hauptstandbein wurde, neben Forschung und Lehre?

Ich bin im Sternzeichen Wassermann mit Steinbock-Aszendent. Ich schätze es, wenn ich Welten verbinden kann. Mich interessiert das Individuum in der Psychotherapie gleichermaßen, wie Entwicklungs- und Entfaltungspotenziale im Bildungswesen. Wenn ich zurückdenke, wie viele Menschen in meinem Leben an mich glaubten: der Fussball-, Reit- und Jiu Jitsu-Trainer aus meiner sportlichen Kindheit, meine Psychotherapie-Ausbildner, Lehrer, meine Familie, Freunde und Wegbegleiter. Man tut sich dabei gegenseitig gut, und das will ich in meiner Praxis bieten.

Sie netzwerken sehr gerne, demnächst erscheint auch ein Buch von Ihnen.

Ja, so sind über die Jahre über Kulturen, Positionen und Berufsgruppen hinweg auch Freundschaften entstanden. Am Ende des Tages geht es doch immer um den Menschen, um das Lächeln, das wir einander schenken, egal, welche Funktion wir beruflich gerade bekleiden. In einigen Wochen wird das Buch „Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte“ erscheinen, das ich gemeinsam mit Albin und Eva Krczal als einen praktischen Leitfaden geschrieben habe. Mit 18 hätte ich mir nie vorstellen können, dass mir forschen und publizieren so großen Spaß macht, auch gemeinsam mit Kollegen aus aller Welt.

Wie verbringen Sie am Liebsten ihre Freizeit?

Mein größtes Hobby ist die Weiterbildung. Beim Tauchen schätze ich das Schweben, die große Ruhe dieser anderen Welt unter Wasser. Seit ich acht bin, reite ich. Besonders mit dem Pferd bin ich gerne in der Natur unterwegs, da nehmen mich auch oft meine Patenkinder zum gemeinsamen Ausritt mit. Und mit meiner Nichte gehe ich in die Oper. Blödeln mit Familie und Freunden ist sehr erholsam, auch über mich selbst kann ich herrlich und herzhaft lachen.

Pressbaum genießen Sie als Ihren Rückzugsort. Was bedeutet es Ihnen, nach wie vor hier zu leben?

In Wien findet das geschäftige Leben, das Netzwerken, die Hochkultur statt. Hier im Wald kennt mich niemand, ich kann in der Natur verschwinden. Ich wuchs hier auf, habe hier meine Familie, es ist einfach meine Heimat.