Pilot Clemens Kutschera: Die Welt von oben sehen

Mit acht Jahren begann sich Clemens Kutschera für Flugzeuge zu interessieren. Neben dem Lesen zahlreicher Bücher standen Besuche am Flughafen und in Flugzeugmuseen am Programm. Der Wunsch selbst zu fliegen ist erst einige Jahre später aufgekommen. Von der Idee, Berufspilot bei einer Fluglinie zu werden, ist Kutschera im Laufe der Zeit allerdings abgekommen. Jetzt studiert er im ersten Jahr Meteorologie an der Hauptuniversität in Wien. Kutscheras Eltern, Andrea und Jürgen, unterstützten ihn von Anfang an und sind begeisterte Mitflieger. Im Oktober 2019 entdeckte Kutschera bei einem Flug einen Waldbrand in der Region Sulz im Wienerwald und alarmierte die Feuerwehr sowie den Tower am Flughafen Wien Schwechat. Insgesamt sieben Feuerwehren waren damals im Einsatz (die NÖN berichtete). Im Gespräch erzählt er über seine Leidenschaft fürs Fliegen und die notwendigen Voraussetzungen.

NÖN: Welches Ereignis oder welche Person hat Sie inspiriert das Fliegen zu erlernen?

Clemens Kutschera: Den ersten Gedanken daran löste ein Flug mit einem Freund meiner Mutter aus. Wir flogen mit einem Motorsegler, dem Falken SF25C – das war sehr beeindruckend. Wirklich ernst wurde es nach einem Gespräch mit unserem Nachbarn. Mit ihm durfte ich einen Rundflug in einem viersitzigen Motorflugzeug von Wiener Neustadt nach Ungarn machen. Nach diesem Flugerlebnis war es fix, ich wollte den Flugschein machen.

Welchen Flugschein haben Sie?

Kutschera: Ich habe mit 16 Jahren begonnen Flugstunden zu nehmen, und auf Anraten zuerst den Segelflugschein gemacht. Seit vorigem Sommer habe ich auch die Privatpilotenlizenz (PPL/A) in der Tasche. Mit dieser bin ich berechtigt, einmotorige Flugzeuge bis zu 5,7 Tonnen zu fliegen. Allerdings nur bei Tag und bei Sichtflugbedingungen – also nicht in Wolken oder bei sehr schlechter Sicht.

Wo haben Sie Flugunterricht genommen?

Kutschera: In der Flugschule des Fliegerclubs St. Pölten in Völtendorf. Der Flugplatz in Völtendorf ist von Pressbaum gut zu erreichen.

Welche Voraussetzungen und Fähigkeiten sollte man als angehender Pilot mitbringen?

Kutschera: Räumliche Orientierungsfähigkeit, Mathematik-Verständnis, Kommunikationsfähigkeit und Multitasking (Überblick über verschiedene Systeme, über das Wetter und die Regeln der unterschiedlichen Lufträume behalten). Englischkenntnisse sind auch von Vorteil.

Mit welchen Themen mussten Sie sich während der Ausbildung befassen?

Kutschera: Die theoretische Ausbildung gliedert sich in neun Fachbereiche: Luftrecht, Funkkommunikation, Aerodynamik (dabei geht es um die Grundlagen des Fliegens), Flugleistung und Flugplanung, allgemeine Luftfahrzeugkunde, Navigation, betriebliche Verfahren, menschliches Leistungsvermögen und Meteorologie. Bei der praktischen Ausbildung müssen mindestens 45 Flugstunden absolviert werden.

Wie ist die Alter- und Geschlechterverteilung im Fliegerclub?

Kutschera: Die Mitglieder sind vor allem männlich und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Frauen und junge Piloten sind in der Minderheit.

Was macht für Sie das Fliegen aus?

Kutschera: Das Fliegen ist mit nichts anderem zu vergleichen. Egal welche Probleme man am Boden hat, sobald das Flugzeug abhebt, ist bei mir jede Belastung weg und ich genieße nur mehr das Fliegen – dann fühle ich mich frei. Ich nehme gerne Freunde oder meine Eltern mit. Das Fliegen ist zu schön, um es alleine zu genießen. Ganz besonders sind Flüge mit Personen, die zum ersten Mal in einer kleinen Maschine mitfliegen.

Ich durfte bei Ihrem letzten Flug dabei sein. Erzählen Sie uns etwas über die Flugroute und über das Flugzeug.

Kutschera: Wir sind mit einer viersitzigen, einmotorigen Cessna 172 Skyhawk geflogen. Unser ursprüngliches Ziel, den Flughafen Klagenfurt, konnten wir wegen Schlechtwetters nicht anfliegen und ich suchte eine Ersatzroute nach den Möglichkeiten des Wetters aus. Der Osten Österreichs versprach Wetterbesserung und daher flogen wir über das Wiental Richtung Wien, entlang der Donau über Petronell und Parndorf weiter zur Zwischenlandung nach Wiener Neustadt. Die Wetterprognose hielt, was sie versprach. Kurz nach dem Start rissen die Wolken auf und wir hatten strahlenden Sonnenschein.

Können Sie noch ein paar technische Daten zum Flug angeben?

Kutschera: Der Flug nach Wiener Neustadt dauerte 65 Minuten, der Rückflug über das Triestingtal nach Völtendorf/St. Pölten nur mehr 26 Minuten. Die durchschnittliche Geschwindigkeit betrug 115 Knoten – das sind 213 km/h. Unsere Flughöhe betrug etwa einen Kilometer über dem Boden. Der Flug verlief sehr ruhig, wir hatten durchschnittlich bis wenig Turbulenzen.

Wonach suchen Sie Ihre Flugziele aus?

Kutschera: In erster Linie schaue ich darauf neue Ziele anzufliegen. Wichtig ist mir auch die Route, denn eine schöne Aussicht ist das Um und Auf für ein großartiges Flugerlebnis. Eine bergige Landschaft zu überfliegen ist viel reizvoller als eine ebene Fläche. Und es ist immer spannend, eine bekannte Gegend von oben zu betrachten, aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Welche Ziele haben Sie noch?

Kutschera: Mir ist es wichtig mich als Pilot ständig zu verbessern. Ich informiere mich mit Fachliteratur und Videos und übe am Flugsimulator das Navigieren. Irgendwann möchte ich das „Instrument Rating (IR) machen. Das ist eine Zusatzberechtigung zu meiner Lizenz und damit darf ich ein Flugzeug nach Instrumentenflugregeln fliegen. Das bedeutet, dass man auch bei eingeschränkter Sicht und in Wolken fliegen darf. Das schafft natürlich auch einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn. Mein großer Traum ist es, eines Tages ein eigenes Flugzeug zu besitzen. Ich hätte gerne eine Mooney M20 - das ist ein einmotoriges, viersitziges Reiseflugzeug.

