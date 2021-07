Klassische Rede und Poetry Slam wurden während der Phase des Distance Learnings von den Deutsch-Lehrerinnen der Abschlussklassen 4a und 4b der Privaten Mittelschule (PMS) des Sacré Coeurs mit ihren Schülern erarbeitet. „Schnell war uns Lehrerinnen bewusst, dass die entstandenen Texte und Beiträge mehr Öffentlichkeit und Zuhörer verdienen und so wurde die Idee des ersten Open Stage - Events an unserer Schule geboren“, erläutert Lehrerin Julia Decker.

Vielfalt der Beiträge wuchs

Die Vielfalt der Beiträge erweiterte sich in der Erarbeitungsphase und so kamen auch Parodie und Szenische Darstellung mit ins Programm.

„Der Event fand gegen Schulschluss statt und bot den Schülern unserer Abschlussklassen die Gelegenheit, gehört und gesehen zu werden“, erzählt auch Lehrerin Leonie Pott. So hieß es dann Open Stage – Bühne frei im großzügigen Außenbereich vor dem Eingang der PMS. Die Themenauswahl der Jugendlichen war breit gefächert, sie reichte von Umweltthematik über Alltagsprobleme bis hin zu Mobbing. Allen war aber eines gemeinsam: Sie trugen sehr persönlich vor und daher für die Jury aus Klassenvorstands-Team und Direktorin Nina Neswadba sowie für die Zuhörer gleichermaßen berührend und unterhaltend.

„Unsere Schüler zeigten viel Einsatz und Mut.“

Untermalt wurden die Auftritte der Jung-Rhetoriker durch musikalische Beiträge ihrer Mitschüler unter der Leitung von Julia Decker. Für das kulinarische Wohl sorgten die Jugendlichen selbst. Die Auftritte begeisterten rundum, die Schüler waren sowohl bei der Themenfindung als auch bei der Umsetzung mutig und selbstbewusst, sie hatten etwas zu sagen und zu zeigen. Mit den Abschlussklassen des Jahrganges 2020/21 hat mit Poetry Slam und Klassischen Reden somit auch eine neue Tradition an der Mittelschule begonnen. „Es freut mich besonders, dass unsere Schüler so viel Einsatz und Mut gezeigt haben und dafür mit Applaus und gutem Gefühl belohnt wurden“, betont Lehrerin Karin Wallner. Mit ähnlichen Schlussworten hatte es auch Valerian Badawi der 4b am Ende seiner Klassischen Rede mit dem Thema Mobbing formuliert: „Sei du selbst und lass dich von anderen nicht verbiegen!“