Nächstes Jahr feiert die Team Österreich Tafel Purkersdorf ihr zehnjähriges Jubiläum. Als 30. Tafel in Niederösterreich wurde 2010 die ehrenamtliche Arbeit aufgenommen. Am 9. Jänner 2016 war in Pressbaum der erste Ausgabetag. Seit 2018 hat die Tafel ihren Standort im ehemaligen ASFINAG Gebäude in Pressbaum. Die Stadtgemeinde Pressbaum unterstützt das Projekt, indem sie die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und die Betriebskosten übernimmt.

NÖN: Worum geht es bei der Team Österreich Tafel?

Alexandra Stangl: Die Tafel vermittelt und unterstützt. Wir sind die Verbindung zwischen Überschuss und Bedarf. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter holen am Samstagabend überschüssige, einwandfreie Lebensmittel von Supermärkten und lokalen Lebensmittelgeschäften ab. Diese werden in unserer Ausgabestelle in Pressbaum zu fixen Zeiten kostenlos an berechtigte Personen verteilt.

Wie weiß man, ob man berechtigt ist von der Tafel Lebensmittel zu beziehen?

Stangl: Es werden Richtwerte definiert. Jedes Jahr wird die Einkommensgrenze für unterschiedliche Haushaltsgrößen von der Statistik Austria neu berechnet. An diesen Werten kann man sich orientieren. Die Angaben findet man im Internet oder man informiert sich direkt bei uns vor Ort.

Was ist notwendig, um eine Bezugskarte für die Team Österreich Tafel zu bekommen?

Stangl: Nicht viel. Im ersten Schritt ist ein Aufnahmegespräch erforderlich. Diese Gespräche finden ausschließlich samstags in der Zeit von 18.15 bis 19.15 Uhr in unserer Ausgabestelle statt. Es ist uns ein ganz wichtiges Anliegen hier anzuführen, dass ich im Vorfeld jederzeit für etwaige Fragen immer zur Verfügung stehe. Per Telefon oder Mail, um in einem persönlichen Gespräch mögliche Hemmschwellen abbauen zu können. Für die Ausstellung der Berechtigungskarte ist ein Passfoto von der Person mitzubringen, die die Lebensmittel abholt. Falls Kinder im Haushalt leben, benötigen wir deren Geburtsurkunden. Mehr ist es nicht. Wir wollen keine bürokratischen Hürden schaffen. Das ist nicht Sinn der Sache.

Wie oft hat die Tafel ihr Türen geöffnet?

Stangl: Wir haben einmal in der Woche - immer am Samstag - offen. Zwischen 18.15 und 19.15 Uhr finden die Anmeldungen zur Ausgabe oder die neuen Registrierungen statt. Um 19.15 Uhr startet die Lebensmittelausgabe. Die angemeldeten Personen ziehen vor dem Start der Ausgabe eine Nummer. Wenn es um 19.15 Uhr losgeht, werden die Nummern aufgerufen, und die Weitergabe der Lebensmittel wird einzeln durchgeführt. Da wir durch die Abgabe der Bezugskarten im Vorfeld wissen wie viele Personen vor Ort sind, können die Lebensmittel fair aufgeteilt werden.

Ist das Warenangebot von Woche zu Woche unterschiedlich?

Stangl: Eigentlich geht es sich immer gut aus. Sollten wir einmal zu viel oder zu wenig haben, tauschen wir uns mit anderen Ausgabestellen in der Umgebung aus. Eine Lebensmittelausgabe deckt in etwa den Wocheneinkauf für vier Personen ab. Der vergleichende Geldwert macht etwa 70 bis 90 Euro aus. Da bleibt auf’s Monat umgerechnet viel Geld für andere wichtige Ausgaben über. Wie etwa für Mietkosten oder Energiekosten.

Wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben Sie?

Stangl: Wir haben an die 60 Mitarbeiter, die sich auf vier Teams aufteilen. Ein Team besteht zirka aus 15 Personen. Einerseits den Fahrern, die die Lebensmittel organisieren und abholen, und andererseits aus den Personen, die die Ware in der Ausgabestelle auspacken, herrichten und die Verteilung übernehmen.

Nadja Büchler Alexandra Stangl, Hector Lujan, Veronika Feichtinger Jutta Stubenvoll, Heinz Preisz, Hussein Hassani, Regina Schäfer, Stanka Mihailjovic und Veronika Bruckner (v. l.) kümmern sich als eines von vier Teams um die Ausgabe der Lebensmittel.

Eigentlich übernimmt die Tafel zwei wichtige Aufgaben: die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und die Unterstützung von Menschen mit geringerem Einkommen.

Stangl: Das ist richtig. Ich finde diese Idee einfach wunderbar. Bei diesem Projekt geht es nicht um die Verteilung von Almosen, sondern um Umverteilung. Für mich steht die Tafel sinnbildlich für eine Waage. Wir verteilen Überschuss dorthin, wo Bedarf herrscht.

Welche Personengruppen nutzen das Angebot der Tafel?

Stangl: Das ist ganz gemischt. Familien, Alleinerzieher, Pensionisten, Bezieher der Mindestsicherung und Menschen, die plötzlich in eine Notsituation geraten – sei es wegen Jobverlust oder einer Erkrankung.

Bei meinem Besuch am Samstagabend in der Ausgabestelle hatte ich den Eindruck einer familiären Zusammenkunft. Ist das so?

Stangl: Ja, das kann man so sagen. Man spricht ja auch miteinander und erfährt so auch von den Sorgen oder Problemen der Menschen. Aber man lacht auch gemeinsam. Genauso lernt man die Vorlieben und Geschmäcker der Bezieher kennen, oder weiß, in welchen Familien es Säuglinge oder Kleinkinder gibt.

Warum haben Sie sich zur Mitarbeit bei der Tafel entschlossen?

Stangl: Ich bin seit 30 Jahren Sozialarbeiterin. Als ich mit meiner Familie nach Purkersdorf gezogen bin, wollte ich mich in meiner Region engagieren. Ich bin seit 2007 ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Roten Kreuz in Purkersdorf. Begonnen habe ich beim Kriseninterventionsteam und Essen auf Rädern. Der Gesundheits- & Soziale Dienst des Roten Kreuz Purkersdorf war damals mit 15 Mitarbeitern ein sehr kleines Team. In den letzten Jahren sind wir auf 100 Mitarbeiter angewachsen. Seit 2008 leite ich den Gesundheits- & Sozialen Dienst. Die Team Österreich Tafel ist in diesem Bereich angesiedelt.