Doppel-Platin für zwei Singles: Edmund auf Erfolgskurs

Die Freude ist groß bei Edmund: Die Singles „Freindschoft“ und „Leiwand“ von Edmund haben den Doppel-Platin-Status erreicht. Platin gibt es für „De Blonde mitn Mittelscheitel“ und Gold für „Leg dei Herz“, „Zam oid wean“ und „Lebmsgfüh“.

„Wir freuen uns natürlich sehr. Das haben wir nicht erwartet“, so Markus Kadensky, ein Teil von Edmund, der nicht gedacht hätte, dass man immer wieder Singles verkaufen kann. „Die Werte, die in den Liedern besungen werden, kommen einfach sehr gut an. Und auch Songs im Dialekt sind beliebt“, weiß Kadensky.

Heuer haben der Pressbaumer, der gemeinsam mit Roman Messner aus Purkersdorf auf der Bühne steht, noch viel vor. „Am 13. Mai beginnt unsere Tour“, sagt er.

Im kommenden Jahr wollen sich die beiden zurückziehen und an einem neuen Album schreiben.

