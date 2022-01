Drittes Album erscheint: „Fein“ wird es mit Edmund

Es ist so weit: Das neue Album von Edmund ist ab Freitag, 28. Jänner erhältlich. „Fein“ heißt das neue Werk von Markus Kadensky und Roman Messner. Circa ein Jahr haben der Pressbaumer und der Purkersdorfer an den 14 Liedern auf der neuen CD gearbeitet. Es ist das dritte Album der Band und wurde von den Fans schon sehnsüchtig erwartet. Die Alben „Freindschoft“ und „Leiwand“ erschienen 2018 beziehungsweise 2020. „Wir bringen immer dann Alben raus, wenn wir viele gute Songs haben“, so Markus Kadensky.

Musiker freuen sich auf die Tour

Neben Balladen, wie „Sog ma wonn“, die bereits im November veröffentlicht wurde, gibt es auch punkrockige Nummern. Während die Lieblingsnummer von Markus Kadensky „Zuhause“ ist, gefällt Roman Messner „Warum“ besonders gut. „Eine Ballade und ein eher deftiger Song“, schmunzelt Kadensky über die unterschiedliche Auswahl. Die nächste Single, die von der neuen CD veröffentlicht wird, ist übrigens „Fehler san menschlich“. „Das Video dazu haben wir erst kürzlich in einem Stadl gedreht“, erzählt Kadensky.

Mit diesem Album gehen die beiden Musiker heuer auch auf Tour. Dafür wird schon eifrig – gemeinsam mit drei weiteren Musikern, mit denen sie auf der Bühne stehen – geprobt. „Wir hoffen sehr, dass alle Termine wie geplant stattfinden können“, meint Kadensky. Los geht es am 8. April in Großwarasdorf, einen Tag später wird in Melk gespielt.

Ein Highlight wartet am 16. April mit dem Konzert in der Wiener Stadthalle. „Die Vorfreude ist natürlich groß“, so Kadensky. Aber auch in Moosburg in Kärnten und in der Salzburgarena wird es größere Konzerte geben. Alle Tourdaten auf edmundband.com.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren