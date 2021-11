„Edmund“ weiter auf Erfolgswelle: Schallplatten in Gold und Platin

Über einen Erfolg nach dem anderen dürfen sich aktuell Markus Kadensky und Roman Messner alias „Edmund“ freuen. Nach dem Gewinn des Amadeus Austrian Music Awards dürfen sie sich jetzt über eine goldene Schallplatte für das Album „Leiwand“, sowie für zwei Schallplatten in Platin für die beiden Singles „Leiwand“ und „Freindschoft“ freuen.

„Wir freuen uns riesig über diese tolle Auszeichnung. Wir haben nie davon geträumt, dass so etwas passiert, und jetzt stehen im Studio vier Schallplatten in Gold und Platin, zusätzlich zum Amadeus. Das ist schon toll, da sind wir schon ein bisschen stolz“, sagt Markus Kadensky im NÖN-Gespräch und fügt hinzu: „Vor allem auch in Hinblick auf unser bevorstehendes Konzert in der Wiener Stadthalle.“

Am 16. April gastieren Kadensky und Messner mit „Edmund“ in der Wiener Stadthalle. Erst kürzlich musste das Kartenkontingent aufgrund des enormen Andrangs aufgestockt werden.

Aber nicht nur auf der Bühne, auch im Studio gibt es Neuigkeiten von dem Pressbaumer und dem Purkersdorfer. In den nächsten zwei Wochen soll ihre neue Single „Sog ma wann (haben wir zum Leben verlernt)?“ veröffentlicht werden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Anfang 2022 soll zudem ihr drittes Album erscheinen.