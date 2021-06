„Der Bedarf an Schwimmkursen ist immer da. Ich freue mich, dass wir diese heuer im Purkersdorfer Bad anbieten können, wir unterstützen das grundsätzlich“, sagt Werner Prochaska, der als Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH WIPUR auch die Badleitung innehat.

Immer noch ist die häufigste Todesursache im Kleinkindalter das Ertrinken. Barbara Grimmlinger, ausgebildete Sportpädagogin, bietet dieser erschreckenden Tatsache die Stirn: Im Mai gründete sie ihre Schwimmschule Schwimmchamps, in drei Bädern bringt sie den Sommer über Kleinkindern in Kleinstgruppen Fortbewegungs-Sicherheit im kühlen Nass bei.

Intensivbetreuung in Kleinstgruppen

Ihr Ziel ist es, ihnen durch einen natürlichen Zugang und mit viel Spaß Schwimmen beizubringen. „Erfahrungsgemäß wollen Kids nach einer halben Stunde wieder aus dem Wasser, daher betreue ich zwei bis drei Schwimmanfänger pro Gruppe persönlich und intensiv eine Woche lang. Das ist die beste Variante für die Kleinsten, um gezielt schwimmen zu lernen“, so die Gymnasiallehrerin für Sport und Triathletin, die früher im Schwimmverein Waterbecks trainierte. Grimmlinger hat selbst zwei Kinder im Vorschulalter, ihr vierjähriger Sohn Martin erlernte das Schwimmen im Vorjahr, Tochter Sophie ist zweieinhalb und heuer dran.

Wann immer möglich verbringt die Familie mit Vater Reinhard Grimmlinger, einem mehrfachen Open Water Schwimmmeister, ihre Zeit am Meer. „Ich freue mich jedes Mal irrsinnig, wenn die Erfolge sichtbar werden und ein Kleinkind auf einmal ohne Schwimmhilfe einige Züge oder eine Länge durchschwimmen kann“, strahlt Barbara Grimmlinger, die nach der Geburt ihrer Tochter beschlossen hatte, zusätzlich zu ihrem Lerninstitut in Pressbaum eine Schwimmschule zu gründen. Den Vorteil des Kleinstgruppen-Unterrichts gegenüber Einzelstunden sieht sie darin, dass sich „die Kinder gegenseitig motivieren und anfeuern.“

„Alle Kinder sollten schwimmen können“

Auch der Eichgrabener Vizebürgermeister Johannes Maschl zeigt sich begeistert über den Einsatz der Schwimmchamps und betont: „Ich nutze alle Möglichkeiten der Gemeinde, um zu verbreiten, dass es heuer die Gelegenheit bei uns gibt, Schwimmkurse für Kinder zu buchen.“ Flugblätter sind aufgelegt, Gemeinde-Homepage und –Newsletter informieren und auch an den Kindergarten will Maschl die Informationen persönlich weitergeben. „Ich wünsche den Kindern und der Trainerin viel Erfolg“, so Maschl, der abschließend betont: „Es ist wirklich wünschenswert, dass alle Kinder schwimmen können.“

Im Pressbaumer Strandbad sind die Kurse für Juni und Juli mit 78 Kindern bereits ausgebucht, im August sind noch Termine frei. Unter bewährter Federführung von Andreas Szerencsics, Geschäftsführer der Pressbaumer Kommunalen GmbH Pkomm, wurden nach ausführlichen Gesprächen letztlich auch hier Rahmenbedingungen so finalisiert, dass eine harmonische Zusammenarbeit im Bad möglich ist.