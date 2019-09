Sie wuchs in der Genéestraße auf der Tullnerbacher Lawies als Tochter des Malers Rudolf Pleban auf. Seit über 50 Jahren lebt die Malerin und Verlegerin Renate Merzinger-Pleban nun in einer historischen Wienerwald-Villa im Herzen von Pressbaum. Ihr Lieblingsort für Spaziergänge ist aber die Lawies geblieben, der die Künstlerin auch einen Fotoband gewidmet hat.

NÖN: In Ihrem Haus sind Sie und Ihr Vater allgegenwärtig. Seine Kunstwerke, Porträts von Ihnen und Ihrer Mutter, Ihre eigenen Werke aber auch die befreundeter Maler wie Josef Dobrovsky, Ernst Paar oder Fritz Zerritsch schmücken es…

Renate Merzinger-Pleban: … ja, hier kennen noch viele den Namen Pleban. Der Professor-Rudolf-Pleban-Park in Tullnerbach oder die Rudolf Pleban-Straße in Pressbaum sind ihm gewidmet. Und das Mosaik an der heutigen Seitenwand des Schwimmbads, ein Bikini-Mädchen, wurde von ihm gestaltet. Dafür stand meine Schwester Bettina Modell. Den Gemeindesaal in Pressbaum hat er nach dem Motto „Vier Jahreszeiten“ bildlich geschmückt.

Sie stammen aus einer Militärfamilie, Ihr Großvater war Oberst, Ihr Vater wurde 1913 in einer Kaserne in Ungarn geboren. Der Urgroßvater väterlicherseits war Alt-Graf von Zagreb. Wie beeinflusste das Ihr Leben?

Merzinger-Pleban: Ich bin ein echtes Monarchie-Kind. Ich trage die Melancholie der viel zitierten „Endzeit“ in mir, kenne das Gefühl des Untergangs. Ich kann die Stimmung dieser Zeit gut nachvollziehen, da liegen meine Wurzeln. Meine Großeltern verloren im 2. Weltkrieg alles.

Wie leben Sie selbst heute mit der Malerei?

Merzinger-Pleban: Ich studierte an der „Angewandten“ in Wien Malerei. Heute beteilige ich mich über Kulturplattformen vor allem im südeuropäischen Raum an diversen Ausstellungsprojekten. Von Spanien über Portugal und Italien, aber auch in London oder Berlin bin ich mit meinen Werken präsent. Heute läuft ja diesbezüglich viel über das Internet. Ich bin ein Fan von Internet und Handy, finde die modernen Medien fantastisch. Heute kann man um Mitternacht im Nachthemd Kontakte knüpfen.

Sie verbrachten Ihre Kindheit auf der Lawies. Wie ist das Leben seit über 50 Jahren mit ihrem Mann Ernst Merzinger in einer Wienerwald-Villa aus dem Jahr 1888 im Zentrum von Pressbaum?

Merzinger-Pleban: Die Großtante meines Mannes heiratete kurz nach 1900 einen Volksschuldirektor aus Pressbaum. Er hatte die Villa mit seiner ersten Frau erbauen lassen.

Ihr großer Garten ist eine grüne Oase. Was hat es hier mit Ihrer Sammlung von Hähnen auf sich?

Merzinger-Pleban: Schon mein Vater liebte Hähne, auch als Bildmotiv. Ich habe das übernommen. Ganz besonders ist der Wetterhahn, der vom alten Pressbaumer Kirchturm stammen soll und dessen Einschusslöcher der Besatzungszeit zugeordnet werden. Mein Vater hat ihn nach dem 2. Weltkrieg gerettet, und heute hat er einen Ehrenplatz in unserem Garten. Die Schlosserei Zoubek hat uns geholfen, seine Alterserscheinungen zu mildern.

Ernst Merzinger, Sie waren Lehrer und Direktor am Gymnasium des Sacre Coeur. Wie ist für Sie das Leben mit einer Künstlerin?

Ernst Merzinger: In meiner Berufslaufbahn hat sie mich unterstützt. Jetzt, in der Pension, unterstütze ich sie nach Kräften. Das Leben mit Renate ist interessant, aber auch sehr fordernd. Künstler sind kreative Menschen, die ständig etwas bewegen wollen. Gleichzeitig ist gerade das enorm bereichernd.

Renate Merzinger-Pleban: Mit kleinen Kindern hatte natürlich auch ich ein anderes Leben. Es ist schön, wenn mein Mann nun teil hat an meinem Leben, egal womit und wobei er mir hilft. Gemeinsam an Projekten zu arbeiten macht Freude. Wir sind ein Team.

Was machen Ihre beiden Töchter heute?

Merzinger-Pleban: Die ältere, Beate, ist Juristin, sie war einige Jahre im Bundeskanzleramt tätig. Theresia ist Versicherungsmathematikerin und arbeitet in der ÖBV. Das hat sie wohl vom Vater, der Mathematik und Sport unterrichtete. Mein Mann war übrigens auch ein begeisterter Skirennläufer in seiner Jugend.

Sie haben auch ein gemeinsames Hobby: Tanzen. Erst unlängst habe ich Sie vis a vis Ihres Hauses bei der 80`s Disco im Cafe Corso getroffen. Sie waren eines der ältesten, aber auch eines der aktivsten Paare…

Merzinger-Pleban: …ich tanze sehr gerne. Als Kind hatte ich Ballettunterricht, wollte Tänzerin werden. Ich tanze gerne zu kubanischer oder Disco-Musik, liebe aber auch den spanischen Flamenco. Beim Tanzen bin ich ganz bei mir und trotzdem selbstvergessen.

Vor 20 Jahren haben Sie Ihren Verlag gegründet. Ihr Hauptautor ist Martin Lödl. Wie kam es dazu?

Merzinger-Pleban: Martin Lödl hat weltweit einen Namen als Entomologe. Sein großes Interesse gilt der Evolutionsphilosophie. Er hinterfragt wirtschaftliche Zusammenhänge und politische Situationen und ist ein sehr engagierter Autor und Redner. Daher habe ich ihn zum kommenden Kulturwochenende in Tullnerbach eingeladen. Im Hauptberuf ist er Abteilungsdirektor im Wiener Naturhistorischen Museum.