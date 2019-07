Robert Niemeczek ist Orgelbauer, Volksmusiker und Familienmensch. Die drei Schwerpunkte seines Lebens verbindet er am Karriegel. Dort öffnete er für die NÖN auch seine Werkstätten, in denen es nach Weihrauch und Patina riecht.

NÖN: Es gibt in Österreich rund 25 Orgelbauer. Wie findet man zu diesem besonderen Beruf?

Robert Niemeczek: Ich komme aus einer musikalischen Familie, mir wurde das Interesse an Musik in die Wiege gelegt. Ich spiele Klavier, Viola, Kontrabass, steirische Harmonika und Schlagzeug. Wir suchten nach einem Beruf, der Handwerk und Musik verbindet. Vor 18 Jahren schloss ich mit der Meisterprüfung ab, heute habe ich meinen eigenen Betrieb.

Ich komme aus einer musikalischen Familie, mir wurde das Interesse an Musik in die Wiege gelegt

In der Region kennt man Sie vor allem als Volksmusiker. Wie kommt das?

Ich spielte etwa 15 Jahre tradierte Volksmusik in der Gruppe Streanzen-Musi. Später habe ich mit Christian Lauder die Westbahn Boys gegründet, vor zwölf Jahren erweiterten wir uns auch zu den MusikKanten. Hier haben wir im Rekawinkler Gasthaus Mayer, noch bei den Eltern von Roland, den Frühschoppen belebt. Aus der Wirtshausmusik hat sich die Bühnenmusik entwickelt.

Sie sind auch Drehorgelspieler und –bauer. Wie fühlt man sich als Werkelmann?

Gemeinsam mit meinem früheren Mitarbeiter Christian Wittmann aus Wolfsgraben, der auch Hauptorganist der Pfarre Pressbaum ist, begannen wir Drehorgeln zu bauen. Ab 2001 beglückten wir die ganze Welt damit, lieferten auch schon mal bis nach Amerika. Und ich spiele mit meiner Mitarbeiterin Verena heuer zum zehnten Mal beim Grafenegger Advent mit der Drehorgel.

Was macht die Orgel zum komplexesten Instrument, das es gibt?

Die Komplexität der Pfeifenorgel besteht aus drei Bereichen: Technik, Akustik und Architektur. Die Vielfalt der Musik entsteht durch Tasten, Pfeifen und Balg. Der Organist kann zusätzlich einzelne Pfeifenreihen verschiedener Tonhöhe und Klangfarbe, die sogenannten Register, ein- oder ausschalten.

Sie haben auch viel Erfahrung mit den Orgeln unserer Region. Was passiert mit alten Orgeln?

Die Orgel in Wolfsgraben wurde 2007 neu gebaut. Erste Herausforderung war es, einen Abnehmer für die alte Orgel zu finden, die ursprünglich in der Kapelle im Campus des Alten AKH stand. Es war eine Deutschmann-Orgel aus 1830, ein guter Bau, passend in die Biedermeierzeit. Das Bundesdenkmalamt bestand darauf, dass diese Orgel eine Wiederverwendung findet, fast jede Kirchenorgel steht unter Denkmalschutz. Durch Zufall dachte ich im Rahmen eines Schubertfestes, sie würde gut in die Schlosskapelle von Atzenbrugg passen. Und dort wird sie heute auch gespielt.

Wie haben Sie dann die neue Orgel in Wolfsgraben aufgestellt?

Es ist eine Zwölf-Registerorgel, der Bau dauerte eineinhalb Jahre oder insgesamt 3.800 Arbeitsstunden. Wir haben den Neubau zu dritt vorgenommen, der Wolfsgrabner Christian Wittmann war intensiv beteiligt. Ich habe damals auch meine Werkstatt erweitert. Dort wurde sie fix und fertig in einzelnen Elementen von 20 bis 150 Kilo gebaut. Zusammengesetzt haben wir die Einzelteile wie Pfeifenwerk, Windkanal, Spiel- und Registerfraktur oder Gehäuse dann in der Kirche.

Welche Kirchen betreuen Sie hier noch?

Die Erhaltung historischer Orgeln ist Schwerpunkt meiner Tätigkeit, also Pflege, Wartung und Restaurierung. 2009 renovierten wir im Irenental die Orgel von Maria Schnee, bereits 1998 jene in der Filialkirche Maria im Wienerwald. Wir betreuen auch die Orgel im Sacre Coeur.

Wie sieht es mit den Nachwuchs im Orgelbau aus?

Ich bilde auch Lehrlinge aus. Seit 2009 waren es fünf oder sechs. Sie sind schwer zu finden, da es in erster Linie ein handwerklicher und kein künstlerischer Beruf ist. Und da klaffen Vorstellung und Realität oft auseinander. Derzeit habe ich zwei Mitarbeiterinnen, einen Lehrling und eine Gesellin.

Spielen Sie selbst auch Orgel?

Die Orgel ist schwer zu beherrschen, man muss dafür hochbegabt sein. Ich kann die Orgel als Bauer für’s Intonieren und Stimmen betreuen. Liturgie kann ich aber keine spielen, ich bin kein Organist. Das sind zwei völlig unterschiedliche Berufe.