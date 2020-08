Weil sie in Pressbaum eine Indoor-Plantage professionell betrieben und insgesamt rund 55 Kilogramm Cannabis geerntet haben sollen, müssen sich ein 30-Jähriger, ein 33-Jähriger sowie ein 40-jähriger Mann jetzt vor dem Richter verantworten. Konkret geht es um zwei Ernten – eine im Februar sowie eine im Mai 2020. Zwei der drei Angeklagten befinden sich zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung in der Justizanstalt St. Pölten und werden in Begleitung von Justizwachebeamten in den Saal geführt.

Alle drei, die bislang unbescholten waren, bekennen sich zu den Vorwürfen teilweise schuldig. „Ich war als Hilfskraft dort tätig. Ich habe gegossen und geschnitten“, erklärt der Erstangeklagte mittels Dolmetscher. Das erste Mal habe der 33-Jährige im November des vorigen Jahres damit begonnen, Cannabis zu pflanzen und anschließend zu ernten. Das zweite Mal wurde im Februar angebaut und im Mai geerntet.

„Ich habe beim ersten Mal nur zugesehen, um zu schauen, wie man richtig schneidet.“ Der Erstangeklagte darüber, dass er erst bei der zweiten Ernte aktiv geholfen hat

„Warum haben Sie das gemacht?“, möchte der Richter von dem Mann wissen. „Wegen meiner schlechten finanziellen Situation. Mir wurde gesagt, dass ich bis zu 3.000 Euro verdienen könne“, begründet der Mann seine Handlung.

Auch die beiden anderen Angeklagten erhofften sich durch ihre illegale Tätigkeit etwas Geld sowie Cannabis für den Eigengebrauch. „Ich habe bei der zweiten Ernte zweimal beim Schneiden geholfen“, erklärt der 30-Jährige. Er habe sich damit außerdem seinen Konsum finanziert. Im Mai kam es schließlich zur Hausdurchsuchung durch die Polizei, seit Ende Mai ist der Zweitangeklagte in Therapie.

Auch der Drittangeklagte, ein 40-jähriger Mann, hat bei der zweiten Ernte beim Schneiden geholfen. „Ich war zwar schon bei der ersten Ernte dabei, da habe ich aber nur zugesehen, um zu schauen, wie man richtig schneidet“, erklärt der Angeklagte. Erst bei der zweiten Ernte hat er zwei Tage lang mitgearbeitet.

In seinem Schlussplädoyer erklärt der Staatsanwalt, dass die Anklage des 30-Jährigen und 40-Jährigen lediglich auf die zweite Ernte zu beschränken sei. Alle drei Angeklagten werden schuldig gesprochen.

Der 33-Jährige wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, davon zwei Jahre teilbedingt mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Die beiden anderen Angeklagten werden, bezogen auf die zweite Ernte, jeweils zu einer bedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt.

Als mildernd wertet der Richter die reumütigen Geständnisse der drei Männer, die Sicherstellung des Cannabis von der zweiten Ernte sowie den bisher ordentlichen Lebenswandel. Als erschwerend sieht der Richter das weite Überschreiten der Grenzmenge.