„Die Schwiegermutter hat sich von Anfang an in unsere Ehe eingemischt“, bringt es der 35-jährige Angeklagte aus Pressbaum auf den Punkt, was seit Jahren in seiner Ehe nicht funktionierte. An einem lauen Sommerabend des Vorjahres war das Fass dann übergelaufen. Er wurde handgreiflich, nun sitzt er im St. Pöltner Landesgericht auf der Anklagebank.

„Schleich Dich oder ich bring‘ Dich um!“

„Er ist aus dem Auto gestiegen und gleich auf uns los“, schildert seine Noch-Ehefrau den Tathergang. Er zerrte die Schwiegermutter, die sich zu diesem Zeitpunkt am Grundstück befand am Ärmel und schrie sie an: „Schleich Dich von unserem Grundstück oder ich bring‘ Dich um.“ Die Dame fiel zu Boden, rappelte sich hoch und kam ihrer Tochter zu Hilfe, auf der sich der wütende Ehemann bereits gestürzt hatte. „Er wollte mir mein Handy entwenden, weil ich gedroht habe, die Polizei zu rufen. Dann war er plötzlich wieder weg“, sagt die Gattin. Er wandte sich wieder seiner Schwiegermutter zu und schlug ihr dreimal mit der Faust ins Gesicht. Die Tochter konnte fliehen und die Polizei rufen.

Angeklagte zeigte sich vor Gericht reuig

All das gab der Angeklagte vor Gericht zu und zeigte sich auch reuig. Mit dabei hatte er die geforderte Schadenersatzsumme von 3.200 Euro. Das alles wirkte sich mildernd auf das Urteil des Richters aus. Er sprach den Angeklagten schuldig der schweren Körperverletzung und erwirkte einen Freispruch bei der gefährlichen Drohung. „Die Androhung des Mordes war, meiner Meinung nach, eine milieubedingte Unmutsäußerung“, so der Richter. Er verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten bei dreijähriger Probezeit. Außerdem legte er dem Angeklagten ein Antigewalttraining nahe. Die Verteidigung nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft erbat sich noch Bedenkzeit.