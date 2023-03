Silber für Steinerhof-Lehrling

18 Lehrlinge stellten sich dem Lehrlingswettbewerb „Wirtshaus Battle – Young Talents“ (vormals „Zauberlehrling“) der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Vom ersten bis zum vierten Lehrjahr traten die Nachwuchstalente in den Kategorien Küche und Service an.

Kristina Klaic, Lehrling im Gasthaus Steinerhof, nahm am Wettbewerb teil und gewann Silber im Bereich Küche. Lehrlinge des ersten Lehrjahres mussten aus einem vorgegebenen Warenkorb eine Suppe und eine Nachspeise zaubern. Klaic kochte eine vegetarische Birnen-Sellerie-Suppe und Topfennockerl mit Zwetschkenragout. Die Jugendlichen beeindruckten die Jury mit Know-how, Kreativität und bestem Geschmack der Gerichte. Je nach Lehrjahr und Bereich wurden in der HLF Krems die Gold- und Silber - Preisträger ausgezeichnet. Dabei beurteilte die sechsköpfige Jury Leistungen wie Geschmack, Optik, Kreativität oder Portionierung im Bereich Küche, und Auftreten, Wissen, Umgang mit dem Gast, Serviertechnik, Dekoration oder Bierzapfen im Bereich Service. „Mir ist es beim Wettbewerb sehr gut gegangen. Ich hatte ausreichend Zeit und konnte in Ruhe dekorieren“, erzählt Klaic von ihrer Teilnahme. Sie macht am Steinerhof die vierjährige Doppellehre für Küche und Service. „Das Kochen macht mir mehr Spaß“, verrät Klaic, die Anfang April ins zweite Lehrjahr startet. Eine Berufswahl in der Gastronomie war immer eine Option, aber ursprünglich nicht die erste Wahl. Das Studium der Architektur entpuppte sich dann doch als falsche Wahl und der Lehre am Steinerhof stand nichts mehr im Wege.

„Wir freuen uns, dass Kristina bei uns ist. Auch ihre Mutter arbeitet bei uns in der Küche. Das ganze Team ist stolz auf Kristinas Leistung“, erzählt Wirtin Sigrid Neusser. Nächstes Jahr möchte Klaic wieder am Wettbewerb teilnehmen - vielleicht im Service und nicht in der Küche.

