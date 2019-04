Ein vergnüglicher Leseabend. Stefan Slupetzky lässt in seiner Heimatgemeinde tief in sein Privatleben blicken.

Es ist wieder kalt geworden, der Frühling hat Pause. Und draußen weht ein starker Wind. Die Gäste der Vereinsmeierei sitzen gemütlich bei Kerzenschein und lauschen Stefan Slupetzky beim Vortragen seiner Texte.

Er ist ein Meister der Worte. Das hat er bereits in vielen seiner Bücher bewiesen. Da gibt es die Geschichten um den ehemaligen Polizisten und nunmehrigen Privatdetektiv Leopold Wallisch, genannt „Lemming“. Fünf Romane sind bisher in dieser Reihe erschienen. „Der nächste ist bereits in Arbeit und wird im Frühjahr 2020 erscheinen“, erwähnt Stefan Slupetzky und erfreut damit die Zuhörer dieses Abends.

Die Erzählungen rund um den Lemming haben ihm bereits mehrere Preise eingebracht, weiters einen Platz unter den „Besten Zehn“ der „KrimiWelt – Bestenliste 2009“ und einen Platz unter den „100 Lieblingsbüchern der Wiener“.

Aus Slupetzkys Feder stammen Theaterstücke, Kurzgeschichten und Romane. Seine Texte sind eine Mischung aus (schwarzem) Humor, Skurrilität und interessanten Figuren. Mit der Kurzgeschichte „Der Kondensmilchmann“ startete Stefan Slupetzky in den Leseabend in der Vereinsmeierei. Die Figur darin geht unter der Woche täglich in das gleiche Geschäft und kauft dort eine Dose Kondensmilch. Der Grund dafür ist eine Frau. Da er zu schüchtern ist, sie anzusprechen, bleibt es beim stillen Bewundern und dem Kaufen der Dosen. Diese türmen sich bereits in großer Zahl in seiner Wohnung.

„Die Frau gab es wirklich, und meiner Schüchternheit ist diese Geschichte zu verdanken. Jahre später habe ich die nichtsahnende Frau angesprochen und ihr das Buch geschenkt“, bietet Stefan Slupetzky einen tiefen Blick in sein Privatleben.

Er ist auch ein Fan von Schüttelreimen. Diese Liebe teilt er mit seinen Musikerkollegen Martin Zrost und Michael Kunz. Gemeinsam sind sie als „Trio Lepschi“ unterwegs. „Wir sind ein Kleeblatt, altersschwach und infantil genug, um den Witz und den Rotz, die Derbheit, die Sanftheit und Melancholie dreier Leben in Wien zu besingen“, beschreiben sich die drei Herren selbst.

Heuer waren Slupetzky und Co sogar beim „Amadeus Austrian Music Awards“ in der Kategorie Jazz/World/Blues nominiert. Die Konkurrenz war groß und deshalb ging der Preis auch an Norbert Schneider.

Das Trio Lepschi ist auf den kleinen und den großen Bühnen zuhause. Der nächste Termin auf einer großen Bühne ist am 12. September im Stadtsaal in Wien. Das Programm heißt „Das Trio LEPSCHI geht vor die Hunde“.