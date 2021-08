Mit einem abgebrochenen Rasenkantenstein aus Beton, 25 Zentimeter groß und mindestens fünf Kilo schwer, versuchte ein 47-Jähriger im Februar 2020 seiner auf der Couch sitzenden Frau auf den Kopf zu schlagen – von hinten und ohne Vorwarnung. „Feig“ nennt das die Staatsanwältin, „versuchter Mord“ heißt es in der Anklageschrift.

Das Motiv: „Es gibt keines“, so der Verteidiger. Die Ursache für die Tat: Jobverlust und Geldprobleme. Der Angeklagte sagt, er habe sich selbst umbringen wollen. In der Ehe habe es vorher nie Gewalt gegeben. Um seiner Familie den Abschied leichter zu machen, meinte er, es würde helfen, sich zuvor „als Gewalttäter zu präsentieren“. Deshalb habe er sie mit dem Stein attackiert. Er habe sie aber nicht töten oder verletzen wollen. Was er denn sonst mit dem Stein gewollt hat, kann er aber nicht erklären.

„Ich bereue es. Es tut mir sehr leid. Ich hatte nie vor, sie schwer zu verletzen, oder sie zu töten.“ Angeklagter

Er hatte seiner Frau die Kontoüberziehungen gestanden, sie prüfte daraufhin auf der Couch sitzend seine Kontobewegungen am Handy. Mit einem Stein, den er dafür aus dem Garten holte, attackierte er sie dann plötzlich von hinten. Weil sich die Frau vor dem ersten Schlag vorgebeugt hatte, erwischte der Mann sie nicht am Kopf, sondern im Nackenbereich. Er holte ein zweites Mal aus und die Frau schlug ihm den Stein aus der Hand (laut Verteidiger ließ der Mann den Stein freiwillig fallen), danach soll er sie allerdings zu Boden gerungen und gewürgt und ihr Mund und Nase zugehalten haben. Sie wehrte sich so heftig, dass es beim Versuch blieb. Doch ein Versuch wovon? Mord oder doch „nur“ Körperverletzung?

Nach vier Verhandlungen vor einem Geschworenengericht gibt es jetzt endlich ein Urteil in diesem Fall. Der Mann saß fast ein Jahr in Untersuchungshaft. Wie die NÖN berichtete, mussten die Verhandlungen nach formellen Problemen zuerst wiederholt und dann vertagt werden, weil ein medizinisches Gutachten zu den Verletzungen der Frau Aufklärung verschaffen sollte. Jetzt liegt das Gutachten vor. Und es ändert einiges.

Die Frau hatte Rötungen im Nackenbereich und Prellungen der Halswirbel – leichte Verletzungen. Hinter dem Schlag dürfte laut Gutachter keine große Kraft gesteckt haben. Er hätte sie damit nicht lebensgefährlich verletzen können.

Frau verzeiht ihm, keine Mordabsicht

Während die Frau die Geschehnisse nach der Tat noch sehr genau schilderte, sagte sie im Laufe der Prozesse immer abgeschwächter aus. In dieser letzten Verhandlung hat sie sich ganz der Aussage entzogen. Während der Verhandlung tauschen der Angeklagte und seine Frau immer wieder Blicke miteinander aus, nicken sich ermutigend zu – er lächelt sie an. Seine Frau habe ihm verziehen, sagt er zum Richter. Das Paar macht zusammen Therapie.

„Ich bereue es. Es tut mir sehr leid, dass ich sie verletzt habe. Ich hatte nie vor, sie schwer zu verletzen oder sie zu töten“, sagt er mit schwerer Stimme. Das sei „komplett an den Haaren herbeigezogen“, so der Angeklagte. Dass er sie nicht verletzen wollte, bezeichnet die Staatsanwältin als „abenteuerliche Behauptung“. Immerhin sei nach dem Versuch mit dem Stein ja ein Kampf entstanden.

Die Geschworenen entscheiden dann aber einstimmig: Es war kein versuchter Mord, sondern Körperverletzung. Dafür erhält der Mann sechs Monate bedingte Haft und Bewährungshilfe. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Justizwachebeamte nimmt dem Mann die Handschellen ab. Der Freigesprochene und seine Frau fallen sich erleichtert in die Arme.