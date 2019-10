Martina Groll beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Sterben, und somit auch sehr viel mit dem Leben. Seit Anfang des Jahres ist sie für den mobilen Hospizdienst der Caritas unterwegs und begleitet Sterbende und ihre Familien in ihrem Alltag. Mit ihr kann man reden, spazieren gehen, sich ein Buch vorlesen lassen, Fragen stellen und lachen.

NÖN: Krankheit und Tod sind Themen, über die viele Menschen nicht reden und nachdenken wollen. Warum machen Sie das?

Martina Groll: Vor vier Jahren wurde bei meinem Mann eine tödliche Krankheit diagnostiziert. Sein Zustand hat sich sehr schnell verschlechtert. Für mich war immer klar, ich gebe meinen Mann nicht in ein Pflegeheim. Ich bin selbstständig und war dadurch zeitlich flexibel. In einem Angestelltenverhältnis wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. In meinem Geschäft in Pressbaum hat mich meine Mitarbeiterin Patricia tatkräftig unterstützt und in der Pflege meine Mutter.

Haben Sie diese Entscheidung jemals bereut?

Nein. Es war nicht leicht, aber für mich immens wichtig. Gemeinsam mit der Rundum-Betreuung durch die Hauskrankenpflege, dem Palliativ-Team und unserem Sterbebegleiter Josef haben wir es geschafft, die letzten Monate meines Mannes so schön und angenehm wie möglich zu machen.

Sie haben von Ihrer gesamten Familie Unterstützung erfahren, wie wichtig war gerade Josef für Sie in dieser Zeit?

Er war sehr wichtig. Er kam einmal pro Woche zu uns. Mit meinem Mann Gerhard hat er gespielt und geredet oder ist einfach bei ihm gesessen. Gerhard hat durch die Krankheit die Sprache verloren, danach konnte er nicht mehr gehen und wurde bettlägerig. Das Essen wurde genauso zum Problem. Josef hat sich der Situation angepasst. Die zwei hatten auch nonverbal einen guten Draht zueinander.

Das ist ein gutes Stichwort. Es muss zwischen Sterbe- und Trauerbegleiter und den Betroffenen zwischenmenschlich passen. Was passiert, wenn jemand mit der Person vom mobilen Hospizdienst nicht zurechtkommt?

Das ist kein Problem und kann natürlich vorkommen. Beide Seiten können sich ohne Angabe von Gründen für eine andere Person oder Familie entscheiden.

Was hat Ihnen als Angehörige eines sterbenden Menschen ihr Sterbe- und Trauerbegleiter Josef gegeben?

Josef war für uns sehr wichtig. Er war eine neutrale Person und kannte mich und Gerhard nicht von früher. Er hat uns seine Zeit und sein Wissen zur Verfügung gestellt. Sterbebegleiter haben Erfahrung mit Trauerarbeit und Ängsten, sie kennen den Alltag in einem pflegenden Haushalt.

Josef hat mich so genommen, wie ich war. Egal ob wütend, traurig oder müde. Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Mit meiner Familie wollte ich manchmal einfach über ganz normale Sachen reden und nicht über Krankheit und Tod. In vielen Situationen zeigt man sich ihnen gegenüber von der starken Seite. Das war bei Josef nicht nötig. Wir hatten auch Spaß zusammen. Das ist sehr wichtig. Man darf als Angehöriger nicht vergessen: wir leben weiter und sterben nicht mit.

Ihr Mann ist zwei Jahre nach der Diagnose verstorben. Wie lange haben Sie das Angebot der Trauerbegleitung von Josef genutzt?

Noch einige Monate. Ich habe recht bald den Wunsch in mir verspürt, die Ausbildung bei der Caritas zu machen. Wir haben so positive Erfahrungen gemacht - jetzt möchte ich für andere Menschen da sein und ihnen meine Erfahrungen anbieten. Seit Anfang des Jahres bin ich für den mobilen Hospizdienst der Caritas unterwegs und im gleichen Team wie Josef. Ich möchte Mut zusprechen und zeigen, dass es weitergeht.

Haben Sie der Verlust Ihres Mannes und die Jahre seiner Krankheit verändert?

Auf alle Fälle. Wer mit dem Tod konfrontiert ist, beschäftigt sich zwangsläufig mit dem Leben. Ich habe mich dafür entschieden, wieder glücklich zu werden. Ich lebe jetzt viel bewusster und intensiver, bin öfter spontan. Wer sein Leben gelebt hat, kann leichter gehen. Das ist mir klar geworden.

Ich habe heute einen ganz anderen Zugang zu Menschen, bin empathischer geworden. Früher war ich voreingenommen und habe Personen oder ihre Handlungen gewertet. Das mache ich nicht mehr. Für diese neue Lebenseinstellung bin ich meinem Mann sehr dankbar. Durch seinen Weg hat er mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entwickeln.

Wie geht es Ihnen jetzt, zwei Jahre nach seinem Tod?

Mit geht es gut. Gerhard ist immer noch ein Teil von mir. Die Trauerarbeit ist noch nicht abgeschlossen, aber nach außen sicher nicht mehr zu sehen. Ich mache viel Sport – das ist für mich ein Weg der Verarbeitung. Meine persönlichen Grenzen überwinden und sehen was ich schaffen kann. Das gibt mir Mut und Kraft.

Sie waren betroffene Angehörige und sind nun Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleiterin – gibt es Empfehlungen?

Ja. Wir haben es nicht mehr rechtzeitig geschafft, die rechtlichen Aspekte zu klären. Das belastet die ohnehin schwierige Situation noch zusätzlich und verursacht viel Arbeit. Ich musste alle finanziellen Kosten zu gleichen Teil auf meinen Mann und mich aufteilen und darüber Buch führen. Das hat viele zusätzliche Kontobuchungen ausgelöst und wurde am Jahresende geprüft.

Was gibt es für eine Möglichkeit, dem vorzubeugen?

Die Vorsorgevollmacht – das ist die größtmögliche Form der Selbstbestimmung. Das kann man über einen Notar oder Rechtsanwalt abwickeln. Dabei legt eine Person fest, wer nach Verlust der eigenen Handlungsfähigkeit für sie als Bevollmächtigter auftreten darf. Diese Vollmacht gilt unbefristet, kann aber jederzeit abgeändert werden.

Würden Sie im Nachhinein betrachtet etwas anders machen?

Nein. Aber alleine hätte ich es nicht geschafft. Sich Hilfe zu holen ist keine Schande. Leider wissen viele nicht, dass es diese Form der Begleitung gibt und diese noch dazu kostenlos genutzt werden kann.