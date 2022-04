Tank vom Dach: BROT-Wohnprojekt setzt auf erneuerbare Energie

Werbung

„Wir tun, was wir können, um unseren CO2-Footprint zu reduzieren“, erklärt Lukas Eggler. Er ist der Energiebeauftragte der BROT-Gemeinschaft in Pressbaum. Rund 100 Menschen leben in dem mehrfach ausgezeichneten, öko-sozialen Wohnprojekt.

Auf den Dächern stehen Photovoltaik-Anlagen mit 100 Kilowatt-Peak. „Wir produzieren ungefähr so viel Strom, wie wir im Jahr verbrauchen. Von den Baukosten haben die Anlagen aber nur 1,25 Prozent ausgemacht“, erzählt Eggler fasziniert. Sie senken die Stromkosten und generieren Erlöse, bei schlechtem Wetter bezieht die Gemeinschaft Öko-Strom. Lediglich die Elektro-Fahrzeuge sprengen die Rechnung, weshalb aufgestockt werden soll.

Im Sommer heizen Solarkollektoren das Wasser. Ansonsten gibt es ein kleines Nahwärmenetz, das mit Hackschnitzeln betrieben wird. Das Holz kommt von einem Bauern aus der Region. Alle drei Wochen wird im Winter das Lager nachgefüllt. Außerdem muss der Kessel in der Heizsaison regelmäßig geputzt werden. „Das ist eine Heizung für 37 Wohnungen und das Gemeinschaftsgebäude. Im Verhältnis ist der Aufwand okay“, ist er überzeugt.

