Die erste Wunderweiber-Gruppe auf Facebook wurde vor vier Jahren in Graz gegründet, mittlerweile netzwerken über 20.000 Frauen bis nach Deutschland in unterschiedlichsten Formationen über die Wunderweiber-Plattformen. Im letzten November hat die Purkersdorferin Eva Mader die Regionalgruppe Wunderweiber Wienerwald ins Leben gerufen, die bereits über 500 Mitglieder umfasst.

„Der Schwerpunkt der Gruppe liegt in Purkersdorf, Pressbaum und Gablitz, aber wir reichen auch nach Innermanzing oder Perchtoldsdorf“, so die Marketing- und Technologieberaterin.

Es geht, wie in allen Gruppen, um rasche Antworten und Hilfestellungen zu Fragen aller Art. Ob Job, Wohnort, Kinder, Ärzte, Urlaubstipps – es gibt nur zwei wesentliche Grundregeln: „Keine politischen Postings und einen wertschätzenden Umgangston“, betont die Grazer Initiatorin und Gründerin Sonja Weinländer.

„Meine Mission ist erfüllt“

Die 46-jährige Juristin, deren Spezialgebiet Empfehlungsmarketing ist, ist auch Mutter dreier Kinder und vermisste „eine Plattform, wo Karrieregeschichten ebenso gut aufgehoben sind wie Windelthemen“. Gruppen gibt es heute in allen Hauptstädten – so hat alleine Wien 9.200 Mitglieder - Bundesländern und Regionen. Zuletzt lud Eva Mader zum fünften persönlichen Treffen am Steinerhof, zwei Kleidertauschparties wurden ebenfalls schon organisiert und weitere Konzepte und Formate sind im Entstehen. „Eigentlich habe ich meine Mission erfüllt, ich wollte ein lokales Netzwerk aufbauen, das ist jetzt im Entstehen“, so die 38jährige Mutter einer kleinen Tochter. Sie lebt seit acht Jahren in Purkersdorf, arbeitet in Wien und kam früher nur zum Schlafen nach Hause. „Durch ein Kind verändert sich das natürlich und der lokale Anschluss wurde plötzlich enorm wichtig für mich“, betont sie.

Bietet die virtuelle Plattform rasche und persönliche Hilfe und Empfehlungen, so wird dies natürlich durch den individuellen Zusammenschluss vertieft. „Freundschaften entstehen erst durch das Kennenlernen. Daher haben wir uns diesmal am Steinerhof zusammengefunden“, so Mader.

Und nicht nur in der Wiener Gruppe sind reihenweise Promi-Frauen vertreten, auch unsere Lokalpolitikerinnen sind hier zu finden. „Das Vernetzen speziell von Frauen untereinander ist sehr wichtig. Zudem ist diese Gruppe aktuell, spontan und sehr praktisch ausgerichtet“, meint etwa die Wolfsgrabner Bürgermeisterin Claudia Bock.

Und die Tullnerbacher Gemeinderätin Michaela Dibl betont: „Toll, dass Eva Mader diese Netzwerk-Plattform im Wienerwald gegründet hat. Man kann sich hier zu jeder Frage auf kurzem Weg Hilfe und Rat holen“.

Damit die Qualität aller Wunderweiber-Gruppen erhalten bleibt und um ein einheitliches Auftreten der Marke sicherzustellen, werden neue Gruppen immer über Sonja Weinländer gegründet, die mit allen Administratorinnen in ständigem Austausch steht.