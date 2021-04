Rudolf Ströbel verstarb unerwartet wenige Tage vor seinem 91. Geburtstag. Der frühere Bezirksinnungsmeister der Fleischhauer und rüstige Senior war am Sonntag, dem 28. März, morgens wie täglich in seinem Indoor-Pool in Pressbaum schwimmen, als er kurz darauf beim Frühstück einen Schlaganfall erlitt, an dem er vier Tage später verstarb.

Ströbel kam als Jüngstes von fünf Geschwistern am 6. April 1930 in Totzenbach im Bezirk St. Pölten zur Welt. Die Zwischenkriegszeit war geprägt von Arbeitslosigkeit, durch den geringen Viehstand der Bauern war die kleine Fleischerei seiner Eltern stark eingeschränkt und deren Verdienst karg. Ströbel bedauerte zeitlebens, dass er durch die wirtschaftlichen Verhältnisse keine höhere Schule besuchen konnte und sich mit dem Schulbesuch der Volksschule begnügen musste. „Aber“, so verlautete er einst im Kreise der Familie, „unsere Eltern haben uns gerade Glieder und einen gesunden Menschenverstand mitgegeben. Das war die beste Erbschaft.“ Stolz war er sein Leben lang, dass „wir Kinder uns alle trotz des Unheils des Zweiten Weltkriegs mit viel Eigenwille und Fleiß emporgearbeitet haben.“

Mit Wille und Fleiß emporgearbeitet

Seine Ausbildung begann 1945 als Fleischer- und Selcherlehrling in Neulengbach bei Alois Brandstetter. Dort blieb er bis 1950 als Geselle, danach war er fünf Jahre als Gehilfe im väterlichen Betrieb tätig. Als er 1955 seine Gattin Maria, geborene Knödler, heiratete, baute das engagierte und tüchtige Ehepaar gemeinsam eine kleine Fleischhauerei mit Schlachthof auf, die letztlich 20 Arbeitskräfte beschäftigte. In den 80er-Jahren vertrat Ströbel schließlich auch als Bezirksinnungsmeister in der Wirtschaftskammer seine Zunft. 1988 übergab er den Betrieb an Sohn Rudolf II. „Mit zwei kleinen Kindern bin ich damals mit 28 in große Fußstapfen getreten“, erinnert sich der heutige Geschäftsführer respektvoll an seinen Vater.

„Mit den Leuten zu reden und Neues zu erfahren, das war ihm das Wichtigste.“ Daniela Ströbel

Bis zu Beginn der Corona-Krise war Rudolf Ströbel sen. täglich mit seinen früheren Gästen und Kunden sowie der Familie in Kontakt: Kam er doch immer zum Mittagessen mit Ehefrau Maria ins Tullnerbacher Geschäftslokal, das 2012 teilweise neu gebaut und um eine Großküche erweitert wurde. „Das war ihm das Wichtigste, mit den Leuten zu reden, Kontakt zu halten, Neues zu erfahren und die Familie zu sehen“, erzählt Schwiegertochter Daniela Ströbel, die im Betrieb für Mitarbeiter und Buchhaltung verantwortlich ist. Und bedauert: „Corona hat ihm dann viel Lebensqualität genommen, das hat er mehrfach betont.“

Ein Herz für die Feuerwehr

Viel Zeit seiner 33-jährigen Pension hat Ströbel mit Sport verbracht. Neben den täglichen Schwimmeinheiten entdeckte er Radfahren als Hobby. Erst fuhr er alleine, dann formierte er mit Freunden die Gruppe „Der wilde Haufen“. „Er war der Älteste, die meisten 20 Jahre jünger“, erzählt Enkel Rudolf. Und ergänzt: „Vier Mal ist mein Opa auf den Großglockner gefahren, ohne abzusteigen, ohne die Gangschaltung zu betätigen. Beim letzten Mal war er 76 Jahre alt.“ Und auch an der Feuerwehr hing sein Herz, er pflegte viele Kontakte, ein Feuerwehrauto wurde nach Gattin Maria benannt.

Stolz auf seine Kinder

Stolz war Ströbel immer auf seine Kinder Erika, Rudolf und Monika, die in dieser Reihenfolge geboren wurden. Dazu kamen fünf Enkel und als besonderer Sonnenschein der späten Jahre drei Urenkelinnen und der heute vierjährige Urenkel Rudi IV., der zu Ostern geboren wurde und wenige Tage nach ihm seinen Geburtstag hat. Einen harten Schicksalsschlag musste er 2007 hinnehmen, als Tochter Erika an Krebs verstarb.

Maria und Rudolf Ströbel senior mit den Urenkerln Leonie (links) und Clara (rechts), den Töchtern von Enkelin Romy Ströbel. Privat

Heute ist Enkel Rudolf III. bereits fest als Juniorchef, Betriebsleiter und Geschäftsführer des Gastro-Bereichs, über den auch Schulen und Kindergärten beliefert werden, im Betrieb verankert. Er hat innige Erinnerungen an seinen Opa: „Jeden Freitag hat er mich aus der Lebensmittel-HTL in Hollabrunn abgeholt, wo ich im Internat war. Wir hatten es immer lustig.“

Die Trauerfeier und Beisetzung in der Familiengruft findet am Donnerstag, 15. April, corona-bedingt im engsten Familienkreis statt. Es besteht allerdings zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr die Möglichkeit, zum Abschied in die Aufbahrungshalle Pressbaum zu kommen.