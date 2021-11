Plebans Gschnas-Malereien sind nun in Buchform zu bewundern

Rechtzeitig zum Faschingsbeginn am Donnerstag (11.11.) widmet Renate Merzinger-Pleban ihrem Vater Rudolf Pleban (1913-1965) ein neues Buch. Dieses zeigt die Wandmalereien des Tullnerbacher Künstlers, die er für Gschnas-Feste im Wiener Künstlerhaus Ende der 1940er bis Mitte der 1960er Jahre geschaffen hat.

„Das Material ist auch ein Dokument für den Zeitgeist des „Mehr-als-Überleben-Wollens“ in den schwierigen Jahren nach dem Krieg.“

Unter einem in Malerei umgesetzten Motto wurden dort alljährlich zwei bis drei aufeinander folgende Feste gefeiert. Plebans großformatige Szenerien waren nur kurze Zeit existent. Sehr bald nach den Festen mussten die Wände für den normalen Ausstellungsbetrieb wieder weiß überstrichen werden.

Das vorhandene Material aus jener Zeit ist in Form von Fotos, Skizzen und Zeitungsberichten dokumentiert. „Es repräsentiert einen Teil von Plebans künstlerischem Schaffen und ist zugleich ein Dokument für den Zeitgeist des „Mehr-als-Überleben-Wollens“ in den schwierigen Jahren nach dem Krieg“, erklärt Renate Merzinger-Pleban dazu.

Der Bildband „Rudolf Pleban - Gschnasmalereien im Wiener Künstlerhaus“ ist in ihrem Verlag Merzinger-Pleban erschienen. Interessenten sind eingeladen, von 12. bis 14. November jeweils ab 15 Uhr Einsicht zu nehmen. „Bei dieser Gelegenheit zeige ich auch gerne neue Arbeiten in meinem Atelier“, so die akademische Malerin und Grafikerin.

Ausstellungsort: 3021 Pressbaum, Untere Krumpöckgasse 1. Anmeldung unter 0676 / 340 61 57 oder r.merz@gmx.at möglich, aber nicht notwendig. Es gelten die allgemeinen Corona-Bestimmungen. Weitere Informationen unter: www.austria-forum.org und www.merzinger-pleban-verlag.at