Der Wolfhof - ein Ort, von dem man nur ungern weg will.

Verena Brabec liebt ihren Beruf. Der bewusste Umgang mit der Natur ist ihr ein großes Anliegen. Den Familienbetrieb am Wolfhof hat sie vor neun Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Hans übernommen. Seitdem hat sich vieles getan. Zum „Urlaub am Bauernhof“, den Einstellplätzen für Pferde und der Grünlandbewirtschaftung kamen die biologisch geführte Landwirtschaft, eine eigene Getreidemühle und die „Schule am Bauernhof“ dazu.

NÖN: War es für Sie immer schon klar, Bäuerin zu werden?

Verena Brabec: Ja. Unser Hof ist schon seit vielen Generationen im Besitz der Familie. Ich habe die höhere Bundeslehranstalt für Land- und Ernährungswirtschaft in Sitzenberg besucht. Nach der Schule war ich drei Monate in den USA. Danach bin ich wieder zurück und habe im Familienbetrieb mitgearbeitet. Ich wollte nie etwas anderes machen.

Sie haben, gemeinsam mit ihrem Mann, den Hof im Jahr 2010 übernommen. Was hat sich seitdem geändert und was ist gleich geblieben?

Brabec: Meine Großeltern hatten eine kleine gemischte Landwirtschaft. In den 70er Jahren haben sie sich auf Feriengäste, Einstellplätze für Pferde und eine kleine Haflingerzucht spezialisiert. Eine Reitschule hatten wir auch. Jetzt gibt es nach wir vor „Urlaub am Bauernhof“ und noch einige Einstellpferde. Die Gästezimmer haben wir vor fünf Jahren zu vier Appartements mit Kochgelegenheit umgebaut. Außerdem haben wir wieder mit der Landwirtschaft begonnen. Also – zurück zu den Wurzeln.

Sie haben sich dafür entschieden, nach biologisch-dynamischen Richtlinien zu arbeiten, warum?

Brabec: Unser Grünland haben wir in all den Jahren davor ebenfalls schon biologisch bewirtschaftet. Das gewonnene Futtermittel wurde nur für den Eigenbedarf genutzt und nicht verkauft. Daher war zu diesem Zeitpunkt eine Zertifizierung nicht notwendig. Mit der Wiederaufnahme des Ackerbaus war für uns klar, dass wir diesen wieder unter dem biologischen Aspekt machen wollen. Allerdings verkaufen wir jetzt unsere Produkte und so war es uns wichtig, die Kriterien für eine Zertifizierung zu erfüllen. Eine Umstellung auf Bio dauert zwei Jahre und eine Bewirtschaftung nach Demeter Richtlinien drei Jahre. Seit 2018 sind wir jetzt ein zertifizierter Demeter-Betrieb und sind stolz darauf.

Wofür steht ein Demeter-Betrieb?

Brabec: Zusätzlich zu den Kriterien eines Biozertifikats geht es bei den Demeter-Richtlinien auch um die Belebung des Bodens durch biodynamische Präparate. Das heißt, dass der Humusaufbau durch Zugabe von Heilkräutern, Kuhmist oder tierischen Hüllen gefördert wird. Das begünstigt, neben einem dem Standort angepassten Fruchtwechsel, die Entwicklung der Pflanzen. Demeter steht auch für eine wesensgemäße Tierhaltung und – fütterung.

Haben Sie am Hof auch Nutztiere?

Brabec: Wir sind gerade dabei, eine kleine Mutterkuh-Herde aufzubauen. Im Moment haben wir zwei trächtige Kühe und einen jungen Stier. Der wird demnächst kastriert. Im Jänner 2019 wurde der erste Ochse geschlachtet. Und wir haben auch drei Ziegen und Hühner.

Sie haben drei Kinder im Alter zwischen 7 und 15 Jahren. Haben sie ein Problem damit, Tiere die sie kennen, auch zu essen?

Brabec: Nein. Wir haben schon vor der Anschaffung der Kühe mit ihnen darüber gesprochen. Wir betreiben Mutterkuh-Haltung. Das heißt, dass das Kalb nicht von der Mutter getrennt wird und wir die Milch nicht verkaufen oder trinken, sondern den Kälbern lassen. Das Essen von Fleisch ist nicht generell schlecht. Es geht um eine natürliche und respektvolle Haltung der Tiere.

Sie bieten auch „Schule am Bauernhof“ an. Warum?

Brabec: Ich habe im Februar 2017 einen Kurs gemacht und seit Herbst 2017 können Schulen und Kindergärten zu uns kommen. Es gibt zwei unterschiedliche Programme: Einmal rund um die Bedeutung von Nutztieren und einmal das Erdäpfel-Programm. Kinder sind die Konsumenten der Zukunft. Ihnen die Wichtigkeit und den Kreislauf der Natur und ihrer Lebewesen zu vermitteln, sehe ich als ganz wichtige Aufgabe. Auch die erwachsenen Begleitpersonen sind von den Programmen ganz begeistert.

Habe Sie ihre Entscheidung, Bäuerin zu werden, jemals bereut?

Brabec: Nein. Der Zusammenhang zwischen Nahrungsmitteln, Landwirtschaft und dem Erhalt der eigenen Umgebung ist faszinierend und mir eine wichtige Aufgabe geworden. Bauern sorgen für den Erhalt der Kulturlandschaft.

Sie haben eine eigene Getreidemühle, woher kam das Interesse eigenes Mehl zu machen?

Brabec: Ich habe vor einigen Jahren Brotback-Kurse bei Ingrid Müller gemacht. Seitdem backe ich unser Brot selbst. Damals war ich auf der Suche nach einem guten, regionalen Bio-Mehl. Mittlerweile bauen wir auch Dinkel an, und mein Wunsch nach einer eigenen Mühle ist immer größer geworden. Heuer im März war es dann soweit. Jetzt kann ich unseren Dinkel selbst mahlen. Wir haben Dinkelvollmehl und Dinkelfeinmehl.

Spielen Pferde am Hof noch eine Rolle?

Brabec: Wir haben neben den eingestellten Pferden noch fünf eigene. Zwei Noriker, einen Haflinger, ein Pony und ein Warmblut. Ich bin früher sehr viel geritten und habe auch Reitunterricht gegeben. Mittlerweile habe ich mehr Spaß am Kutschenfahren. Unsere zwei Noriker-Stuten setzen wir auch bei der Arbeit am Feld ein.

Sind ihre Kinder ebenfalls an der Landwirtschaft interessiert?

Brabec: Im familiären Alltag auf alle Fälle. Sie freuen sich, wenn unser Mittagessen nur aus unseren eigenen Produkten gemacht wurde. Das fällt ihnen sehr wohl auf und schafft Bewusstsein für unsere Ernährung. Sie helfen uns auch im Betrieb. Was sie einmal beruflich machen werden, werden wir sehen. Sie sollen glücklich sein bei dem, was sie tun. Von unserer Art zu leben profitieren sie für ihre Zukunft auf alle Fälle.