Virginia Ernst, gerade noch bei Dancing Stars, ist schon wieder im Studio. Für ihr neues Album sind aktuelle Songs in Vorbereitung. Diesmal ist sie sogar als Produzentin ihrer Lieder aktiv, mit Unterstützung ihrer neuen Band.

Lediglich Drummer Franz Löchinger ist noch von der ursprünglichen Formation. Virginia hat sich als Künstlerin in verschiedene Richtungen weiter entwickelt. Im September wird ihre jüngste Single veröffentlicht. Am Donnerstag, 26. September, kommt sie nach Pressbaum in die Villa Kunterbunt. Einlass ab 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Die NÖN verlost 2x2 Karten sowie ein Meet & Greet mit Virginia Ernst. Wer bis Montag, 23. September eine Mail mit dem Betreff Virginia Ernst an redaktion.poelten@noen.at schreibt, hat vielleicht schon gewonnen.