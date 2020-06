Der landwirtschaftliche Betrieb seines Großvater hat Johann Brabec bereits in jungen Jahren interessiert. Die Äcker und Wiesen wurden im Nebenerwerb bewirtschaftet, und es gab Mastrinder und Hühner. Brabec hat seinen Großvater im Betrieb oft unterstützt, aber beruflich war die Landwirtschaft nicht seine erste Wahl. Er machte die Lehre zum Allgemeinmechaniker – eine Mischung aus Schlosser und Dreher. Bald danach begann er bei der Wiener Berufsfeuerwehr und war 20 Jahre im Fahrdienst tätig.

Die Entscheidung, den elterlichen Betrieb seiner Frau und den seiner Eltern zu übernehmen, war Auslöser für die große berufliche, als auch private Veränderung. 2015 beendete Brabec den Dienst bei der Berufsfeuerwehr und begann gemeinsam mit seiner Frau, die beiden Betriebe auf Bio und Demeter umzustellen.

NÖN: Welche landwirtschaftlichen Bereiche deckt ihr Betrieb ab?

Johann Brabec: Wir haben zwei Standorte. In Pressbaum bewirtschaften wir Wiesen und Wald, bieten Pferdebesitzern die Möglichkeit an, ihre Pferde einzustellen und Feriengästen Urlaub am Bauernhof zu machen. Neben unserer Familie leben seit drei Jahren auch Rinder am Hof. In Rappoltenkirchen, meinem Heimatort, liegen unsere Äcker und ebenfalls Wiesen und Wald. Unsere zwei Arbeitspferde sind hier untergebracht und seit Kurzem haben wir Schweine.

Sie sind Quereinsteiger in der Landwirtschaft, wie kam es dazu?

Die Auslöser, unsere verpachteten Ackerflächen wieder zurückzunehmen, waren einerseits unsere drei Kinder, und andererseits meine Gesundheit. Ich hatte viele Jahre Probleme mit der Haut, bei denen mir kein Arzt weiterhelfen konnte. Daher beschäftigten wir uns vermehrt mit dem Thema Ernährung und stellten von Weizen auf Dinkel um. Meine Frau wollte Bio-Dinkel aus der Region kaufen, konnte aber keinen bekommen. Unseren Kindern wollten wir für ihr Leben Werte mitgeben. Ganz wichtig ist uns der respektvolle Umgang mit der Natur und den Tieren. Die Bewirtschaftung der Futterwiesen für die Pferde und die Arbeit im Wald war schon immer Teil unseres Alltags. 2011 haben wir den elterlichen Betrieb meiner Frau in Pressbaum übernommen. Etwas später den Betrieb meiner Eltern in Rappoltenkirchen. Das Arbeitsvolumen neben meinen Job bei der Feuerwehr hat sich ab dem Zeitpunkt deutlich erhöht. Die ältere Generation hat nach wir vor mitgeholfen, aber uns war klar, dass sie sich ihre Freizeit redlich verdient haben und natürlich auch körperlich auf lange Sicht nicht mehr bei allen Arbeiten unterstützen können.

Wie hat die Familie ihre Entscheidung für die Wiederaufnahme des Ackerbaus aufgenommen?

Große Begeisterung hat unser Vorhaben nicht ausgelöst. Unsere Eltern waren skeptisch. Sie wussten, wie viel Arbeit eine Landwirtschaft bedeutet und waren unsicher, ob wir das packen.

Nadja Büchler Seit drei Monaten gibt es im Betrieb von Johann Brabec auch fünf Schweine. Vor einer Woche haben sie ihr neues Zuhause auf der Weide bezogen.

Wir wird man ohne berufliche Ausbildung Landwirt?

Interesse muss man haben. Ich habe einige Seminare beim LFI (Ländliches Fortbildungsinstitut) gemacht und sehr viel Fachliteratur gelesen. Viel geholfen hat mir auch bei anderen Bauern zuschauen und entscheiden: so will ich es auch machen oder eben so nicht. Das Technische und der Umgang mit den Maschinen war kein Problem. Ich kann viel selber reparieren oder umbauen und auch schweißen. Theoretische Unterstützung hatten wir kaum. Mein Großvater war bereits verstorben und am Hof von Verena ging es um Pferdehaltung und Futterwiesen. Wir haben nicht alle Äcker auf einmal zurückgenommen und natürlich auch Lehrgeld gezahlt. Es war ein Sprung ins kalte Wasser.

Ihre Landwirtschaft hat eine Bio- und eine Demeter-Zertifizierung. Wann haben haben Sie mit der Umstellung begonnen?

2015 habe ich bei der Berufsfeuerwehr in Wien aufgehört. Es hat nicht mehr gepasst. Nach der Geburt unseres dritten Kindes war ich in Karenz. Das war unsere Probezeit für den beruflichen Neuanfang. Wir wollten sehen, ob wir ohne mein Gehalt über die Runden kommen, und wie sich der Alltag mit der Bewirtschaftung der ersten Äcker entwickelt. Nach der Karenz hat mich vorerst der Mut verlassen, und es hat noch einige Zeit gedauert, bis wir uns über die Entscheidung, den Dienst zu kündigen, drüber getraut haben. Dann ist alles sehr schnell gegangen. Im selben Jahr haben wir den Vertrag für die Umstellung auf Bio und Demeter unterschrieben.

Ist so eine Umstellung leicht?

Neben der grundsätzlichen Entscheidung ist es vor allem eine finanzielle Frage. Ab der Unterzeichnung des Vertrags müssen alle notwendigen Kriterien erfüllt werden. Man hat Anschaffungen, aber die Produkte können noch nicht als Bio-Produkte verkauft werden. Das ist eine finanzielle Belastung die nicht alle, die gerne umstellen würden, verkraften. Zwei Jahre dauert die Umstellung von konventionell auf Bio und drei Jahre von konventionell auf Demeter. Wir waren die ersten Biobauern in Rappoltenkirchen. Bald nach uns hat noch ein Landwirt umgestellt. Im Tullnerfeld und auch im Wienerwald gibt es niederösterreichweit die wenigsten Biobauern.

Wir bewirtschaften zehn Hektar und haben Dinkel, Roggen, Soja und Kukuruz

In Österreich ist Demeter nicht sehr bekannt. Was sind die Richtlinien von Demeter?

Demeter ist biodynamische Landwirtschaft. Es geht vor allem um Bodenbelebung durch Einsatz von Präparaten, dem Wohl von Mensch, Tier und Natur und ist eine Kreislaufwirtschaft. Wie zum Beispiel das Futter für die eigenen Tiere, deren Fleisch von uns verkauft wird, selber anbauen. In Deutschland ist Demeter viel mehr verbreitet und in Australien am stärksten verbreitet. Finanziell wird die Demeter-Zertifizierung nicht entlohnt. Das macht man aus Überzeugung.

Was wird in ihrem Betrieb angebaut?

Wir bewirtschaften zehn Hektar und haben Dinkel, Roggen, Soja und Kukuruz. Erdäpfel haben wir für den Eigenbedarf und „Schule am Bauernhof“. Der große Dinkel-Produzent ist eigentlich das Waldviertel. Dort gibt es auch die meisten Biobauern. Der Ertrag von Dinkel ist etwa um ein Drittel geringer als beim Weizen. Uns ist der Dinkel aus ernährungsphysiologischer Sicht wichtiger. Wir haben seit einem Jahr eine eigene Getreidemühle und mahlen unser Mehl selbst. Durch die Selbstvermarktung unserer Produkte zahlt sich der Anbau von Dinkel daher auch finanziell aus. Meine Frau Verena bäckt aus unserem Dinkel und Roggen unser Brot. Wir haben somit ein eigenes, regionales Bio-Brot. Die Nachfrage nach solch einem Brot wäre vorhanden. Aber für den Verkauf zu backen, stemmen wir zeitlich momentan nicht. Vielleicht wird es zukünftig ein weiteres Standbein? Wer weiß.

Sie haben auch mit Tierhaltung begonnen. Welche haben Sie?

Begonnen haben wir mit Ziegen. Der Verkauf des Fleischs wiegt die Kosten für die Haltung nicht auf. Daher haben wir keine mehr. Seit drei Jahren halten wir ein paar Kühe und seit drei Monaten auch Schweine. Diese führen seit kurzem auf der Weide ein glückliches Leben. Natürlich gibt es bei uns auch Hühner, die gab es aber immer schon. Ansonsten besitzen wir vier Pferde. Die zwei Noriker sind Arbeitspferde und werden für das Holzrücken im Wald und bei der Feldarbeit eingesetzt. Voriges Jahr haben wir in Rappoltenkirchen ein Pilotprojekt gestartet. Wir haben mit den Pferden die alten Christbäume an den Sammelstellen eingeholt und entsorgt. Das hat sehr gut funktioniert und ich denke, wir werden das nächste Weihnachten wieder machen können.

Ihre Produkte sind mit dem Prädikat „Pferdvoll“ ausgezeichnet. Was bedeutet das?

Betriebe, die bei ihrer Arbeit in der Landwirtschaft Pferde mit einbeziehen, können für das Siegel ansuchen und ihre Produkte damit kennzeichnen. Gerade beim Anbau von Erdäpfel lässt sich die Pferdearbeit gut integrieren und ist oft eine der ersten Arbeiten, die Pferde lernen. Auch im Gemüsebau sind sie eine wertvolle Hilfe, denn sie sind in den Folientunnel eine abgasfreie Alternative zu den Maschinen. Im Weinbau werden die Arbeitspferde ebenfalls immer gefragter.

Gerade beim Anbau von Erdäpfel lässt sich die Pferdearbeit gut integrieren und ist oft eine der ersten Arbeiten, die Pferde lernen

Sie haben noch weitere Hobbys im Bereich Pferde. Welche sind das?

2005 habe ich die Ausbildung zum Hufschmied gemacht. Ich habe die Hufschmiede von meinem anderen Großvater geerbt und kann das Handwerk für unsere Pferde gut brauchen. Eine große Leidenschaft von mir ist das Kutschenfahren. Zur Zeit mache ich eine Ausbildung zum „Übungsleiter Fahren“. Gemeint ist das Gespann fahren.

Wie betrachten Sie ihre Entscheidung aus heutiger Sicht?

Ich habe den Schritt nie bereut. Ich bin dort angekommen, wo ich hin wollte. Unsere Kinder bestätigen uns das fast täglich. Mit Begeisterung bemerken sie die Vielzahl an eigenen Produkten, die mittlerweile Bestandteil unseres Essens sind. Die Feuerwehr geht mir nach den vielen Berufsjahren schon ab, aber es war für mich nicht mehr der richtige Weg. All unsere Projekte hätten wir neben meinem Dienst nicht umsetzen können. Ich bin schon jahrelang Mitglied der FF Rappoltenkirchen und hole mir dort meine „Dosis“ Feuerwehr.