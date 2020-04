Nach dem Waldbrand am Sonntag in Rekawinkel schrillten am Montagnachmittag erneut die Alarmglocken. Diesmal rückten die Feuerwehren Pressbaum, Rekawinkel, Tullnerbach, Wolfsgraben, Steinbach, Purkersdorf, Freiwillige Laab im Walde und Tullnerbach/Irenental zu einem Waldbrand im Gebiet Kaiserbründl/Pfalzberg aus.

Speziell geländegängige Fahrzeuge, unter anderem Unimogs und Pinzgauer, sind derzeit von den Feuerwehren im Einsatz, da der Einsatzort in unwegsamen Gelände liegt.

Im Zuge des Einsatzes informiert die Feuerwehr: „Bitte verzichten Sie momentan auf jede brandgefährliche Tätigkeit in Wald und Waldnähe und nehmen Ihren Müll zum Entsorgen wieder nach Hause.“ Der Wald ist durch die wochenlange, trockene Phase ausgetrocknet.