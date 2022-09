Watzmann ruft ein letztes Mal

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Diesen Montag begannen die Aufführungen des wieder aufgenommenen Watzmann in München. „Es war ein guter Start, die Halle des Zirkus Krone an drei Tagen ausverkauft“, so Produzent Peter Fröstl. Mit diesem konnte die NÖN letzten Freitag vor der Kostümprobe plaudern, nachdem eine Woche lang in den ehemaligen Riha-Filmstudios an der Grenze von Pressbaum und Tullnerbach geprobt worden war. Das Areal ist mittlerweile in Besitz von Gerhard Gutscher, Inhaber der Ton- und Lichttechnikfirma Vienna Sound Vienna Light.

25 Aufführungen bis Mitte November

Die erste Aufführung des Kultstücks Watzmann von Komponist Wolfgang Ambros und Autor Joesi Prokopetz fand 1982 in Deutschland statt, die erste Tournee 1991. „Die jetzige Besetzung wurde 2004 auf einer Seebühne am Chiemsee erfunden“, plaudert Fröstl aus alten Zeiten. Und erwähnt: „Bis heute, seit 18 Jahren, haben wir immer noch Spaß miteinander. Das Feuer brennt.“ So sind die vier Hauptakteure Ambros, Prokopetz, Klaus Eberhartinger und Christoph Fälbl mit Crew und Technik nun bis Mitte November bei rund 25 Veranstaltungen mit jeweils etwa 2000 Zusehern in diversen Städten Österreichs und Deutschlands anzutreffen.

Vier Urgesteine sind seit 40 Jahren dabei

Vier Mitwirkende sind die Urgesteine der Truppe. Bei definitiv jeder der rund 1.000 Aufführungen war natürlich der Wolfsgrabener und lange Zeit in der Pressbaumer Pfalzau ansässige Komponist, Sänger und Erzähler Wolfgang Ambros dabei. Und ebenso als Tänzer und Darsteller der Tullnerbacher Charlie, alias Karl Maria, Drexler, seitens der Band Gitarrist Peter Koller sowie an den Keyboards Günter Dzikowski. Allgemein wird festgehalten, dass es sich diesmal tatsächlich um die aller-aller-allerletzte Abschiedstournee des alpenländischen Bühnenspiels handelt, das Corona-bedingt zuletzt vor sechs Jahren aufgeführt werden konnte.

Watzmann entstand in einer Nachtaktion

„Der Watzmann entstand in den 70er-Jahren als Studentenwerk und wurde in Folge von Joesi Prokopetz in den literarischen Adelsstand erhoben“, berichtet Charlie Drexler über die Anfänge. Im Kleinen Café bei Hanno Pöschl am Wiener Franziskanerplatz lief der Schmäh, Bauernwitze wurden erzählt und ein befreundeter Radioredakteur legte schließlich Ambros, Prokopetz und dem Kabarettisten Manfred Tauchen nahe, rund um die Gags ein Hörspiel zu verfassen. „Die Vier stampften in einer Nachtaktion den Watzmann aus dem Boden“, erinnert sich Drexler. Die erste Bühnenfassung wurde im Rahmen der Wiener Festwochen im 20er-Haus präsentiert. 1982 schließlich regte der damalige Ambros-Manager Johann Hausner an, den Watzmann erneut und in großer Ausführung auf die Bühne zu bringen.

„Unsere Tournee ist wie ein Klassenausflug mit Freunden und abends spielen wir Theater.“ Charlie Drexler Darsteller

Drexler, damals Aufnahmeleiter und Redakteur großer Serien und Shows im ORF sowie Hobby-Schauspieler, wurde von Regisseur Peter Lodynski entdeckt und als Tänzer ins Watzmann-Team geholt. Zusätzlich brachte er sich organisatorisch ein, wodurch er schließlich erst Tourneeleiter des Watzmann, in Folge auch hauptberuflich Tourmanager von Wolfgang Ambros, Opus, EAV und Steffi Werger wurde. „Bei der ersten Tour waren wir mit einem kleinen Kastenwagen unterwegs, heute haben wir zwei Sattelschlepper für Licht, Ton, Kostüme und die Ausstattung samt unserem Berg“, erwähnt er. Und schmunzelt: „Unsere Tournee ist wie ein Klassenausflug mit Freunden und abends spielen wir Theater.“

Den letztwöchigen Vorbereitungen in den ehemaligen Filmstudios von Georg Riha wurden durch die gute dortige Infrastruktur ideale Voraussetzungen geboten, der gesamte Ablauf konnte auf der Bühne der großen Halle durchgespielt werden. Und Drexler hatte ein ganz besonderes Privileg: Er kam zu Fuß, sieht man doch von den heutigen Gutscher-Gründen auf sein Wohnhaus. Wäre er in Gummistiefeln gekommen, hätte er sogar nur durch den Wienfluss waten müssen.

Wer eine Aufführung in der Nähe besuchen möchte, hat etwa am 22. September im St. Pöltener VAZ sowie am 11. November in der Wiener Stadthalle die Möglichkeit dazu.

