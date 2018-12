Glühwein, süßes Gebäck und Deftiges wurde Besuchern des Adventmarkts auf dem Kirchenplatz angeboten. Sowohl auf dem Kirchenplatz als auch im Stadtsaal tummelten sich zahlreiche Aussteller mit einer bunten Vielfalt an Waren.

Das ganze Wochenende über konnten die Pressbaumer die vorweihnachtliche Stimmung im Zentrum ihrer Gemeinde genießen. Dabei wurde den Besuchern neben der großen Auswahl an schmackhaften Speisen ein besinnliches Programm samt Musik und guter Laune geboten.

Veranstaltungen für Groß und Klein

Die offizielle Eröffnung des Markts fand durch die Musikschule Pressbaum sowie Christine Herrmann, der Obfrau des Verschönerungsvereins und Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner statt. Im Anschluss daran fand die Aufführung des Theaterstücks „Ein Stern der Güte“ im Festsaal der Volksschule statt. Auch kamen die Gäste in den Genuss der Saitenknopferl Musi „Regina Popp“ sowie des traditionellen Perchtenlaufs auf dem Freigelände.

Doch nicht nur die zahlreichen Veranstaltungen sorgten für Weihnachtsstimmung. Auch die große Zahl an Ständen mit ihrem reichhaltigen Angebot lockte etliche Besucher ins Zentrum.

Dabei wendeten viele Verkäufer ihre Einnahmen für einen guten Zweck auf. So wollen Markus Kröpfl, Clemens Gantar und Markus Giefing ihr am Markt verdientes Geld für karitative Zwecke aufwenden. „Mit dem Verkauf von Punsch und schmackhaften Speisen wollen wir Pressbaumern in Not helfen. Wir betreiben unseren Stand bereits seit mehreren Jahren“, erzählt Giefing.

Ein Fixpunkt auf dem Adventmarkt ist außerdem der Verkaufsstand von Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner und dessen Familie. Gemeinsam mit Israel-Botschafter Kurt Hengl verkaufen sie unter anderem ein wertvolles Öl, das aus dem christlichen Ort Tayyibe stammt und dort in einigen Gemeinden als Zahlungsmittel Bedeutung erlangt hat.

„Der Verdienst, den wir durch den Verkauf des Öls erzielen, kommt christlichen Einrichtungen zugute. Den Stand betreiben wir heuer bereits zum dritten Mal, wobei wir uns jedes Jahr über viele Besucher freuen dürfen“, erzählt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.