Für Unsicherheit sorgt ein gemäß des Vereins zur Förderung für Kunst und Kultur unseriöser Ticketverkauf auf dem Portal viagogo. Auf diesem werden nämlich Eintrittskarten für Veranstaltungen der Villa Kunterbunt zu Wucherpreisen angeboten.

„Dies haben wir nie in Auftrag gegeben. Wir wissen selbst nicht, wie der Anbieter darauf kommt, Tickets von uns zu verkaufen“, sagt Franz Weisgram von der Villa Kunterbunt. Ärgerlich sei gemäß dem Verein auch, dass die Eintrittskarten völlig überteuert angeboten werden.

„Der Preis für die auf dem Portal viagogo angebotenen Tickets ist viel zu hoch. Auch weisen wir darauf hin, dass Angaben jenes Anbieters wie „nur noch sechs Karten übrig“ frei erfunden sind“, so Weisgram.

Aus diesem Grund empfiehlt der Verein, Tickets für Veranstaltungen der Villa Kunterbunt lediglich über oeticket-Vorverkaufsstellen sowie bei Berolina Schriftbild zu bestellen. Auch die NÖN ist Kooperationspartner von oeticket und bietet Karten für Veranstaltungen der Villa Kunterbunt an. Auch über die Webseite der Villa Kunterbunt www.villa.or.at ist ein Kauf der Tickets möglich.

„Angaben sind völlig frei erfunden“

Sind Restplätze vorhanden, ist der Erwerb der Eintrittskarten auch über die Abendkassa möglich. „Wir raten davon ab, Tickets bei einem anderen Anbieter zu bestellen“, sagt Weisgram. Das Portal viagogo hat sich auf Nachfrage der NÖN zu dem Vorfall mit der Villa Kunterbunt bis Redaktionsschluss nicht geäußert.

Ab September findet in der Villa Kunterbunt wieder in regelmäßigen Abständen abwechslungsreiche Unterhaltung statt.

Am Montag, 13. September, ab 20 Uhr sorgt Kabarettistin Nina Hartmann für laute Unterhaltung. Mit Pauken und Trompeten will sie ihr Publikum aufwecken und zum Lachen bringen. Die Tickets können im Vorverkauf um 17 Euro oder an der Abendkassa um 19 Euro erworben werden.

Auch Viktor Gernot sorgt mit seinem Programm für eine Portion Humor. Am Montag, 20. September ab 20 Uhr widmet sich der Kabarettist ganz der Frage „Nicht wahr?“. Karten sind nur mehr über den Vorverkauf erhältlich. Hierbei ist ein Preis von 30 Euro zu entrichten.

