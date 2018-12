Freunde werden Stadtrat Wolfgang Kalchhauser (WIR ) und Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP) wohl nicht mehr. Während der Stadtchef Kalchhauser in der Gemeindezeitung als „Sommerloch-Stadtrat“ bezeichnet, wendet sich Kalchhauser mit einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Es geht um das Altstoffsammelzentrum.

Stadtrat Wolfgang Kalchhauser wandte sich in einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. | zVg

Im Mai 2005 war Kalchhauser höchstpersönlich in Paris und leierte mit einer Delegation bei der UNESCO den heutigen Biosphärenpark an. Da wundert es auch nicht, dass er diesen zu seiner Herzensangelegenheit gemacht hat. Der Bau des Wertstoffsammelzentrums für Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben ist ihm da ein Dorn im Auge. „Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe zum Wienerwaldsee sowie inmitten eines Vogelschutzgebietes und von schützenswerten Fauna- und Flora-Habitaten“, argumentiert Kalchhauser.

Dem kann Schmidl-Haberleitner nichts abgewinnen: „Kalchhausers Fotos sind irreführend. Das Zentrum wird fast unter der Autobahnbrücke gebaut, neben der B 13, und ist weit weg vom Wienerwaldsee.“ Aufgrund der angrenzenden Straßen würde der aktuelle Lärmpegel von 60 Dezibel durch ein Abfallsammelzentrum keinesfalls überschritten.

Der Gemeinderat hat bereits einen Vertrag beschlossen, wonach das Grundstück für 40 Jahre an den Abfallverband verpachtet wird. „Das Sammelzentrum ist baurechtlich schon eingereicht und der Vertrag wird umgesetzt“, berichtet Schmidl-Haberleitner über den Stand der Dinge. Dabei sei auch alles von den Behörden überprüft worden, das Land habe einen Schallschutz beantragt.

Für Kalchhauser ist dies zu wenig: „Ich fürchte wegen des Altstoffsammelzentrums um den Biosphärenpark.“