Ausstellungen von Franz Schwarzinger: "Der Mensch und sein Sein"

Der österreichische Zeichner und Maler Franz Schwarzinger lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Pressbaum. Er beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit den großen Themen Liebe, Sexualität und Tod und setzt sich intensiv mit Figuren und Menschenbildern auseinander. „Auch in der Malerei interessiert mich – neben dem inhaltlichen – immer das grafische Element“, erklärt Schwarzinger.

Albertina zeigt frühe Schwarz-Weiß-Zeichnungen

Seine Ausdrucksmittel reichen von der Bleistiftzeichnung, Arbeiten mit Farbkreiden, Acrylbildern bis hin zu großformatigen Ölbildern. Aktuell sind in der Albertina in Wien noch bis zum 18. September frühe Zeichnungen Schwarzingers in der Ausstellung „Die Sammlung Chobot“ zu sehen. Das Ehepaar Dagmar und Manfred Chobot gründete 1971 die Galerie Chobot, in der Schwarzinger viele Jahre als Künstler vertreten war. 2019 übergab das Ehepaar Chobot der Albertina eine Schenkung mit über 800 Werken zeitgenössischer österreichischer Künstler. In der Ausstellung sind von Schwarzinger Arbeiten auf Papier aus den Jahren 1982 und 1988 ausgestellt. Weiters zu sehen sind unter anderem Werke von Adolf Frohner, Franz Ringel, Ernst Zdrahal oder Alfred Hrdlicka. Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina, verfolgt Schwarzingers Arbeiten seit über 30 Jahren. In einem einige Jahre zurückliegenden Filmporträt hebt er Schwarzinger als zeichnenden Maler hervor und beschreibt ihn als Künstler, für den das Menschenbild zentral ist.

Franz Schwarzinger vor seinen Zeichnungen bei der Ausstellungseröffnung „Die Sammlung Chobot“ in der ALBERTINA. Foto: Robert Zahornicky

Kooperation mit dem Theater an der Wien

Schwarzingers Interesse für das Theater ließ ihn als jungen Erwachsenen auch an ein Studium im Fach Bühnenbild denken - aber er entschied sich dagegen und wählte die Malerei, die für ihn mehr Platz für Kreativität bot. Eine Kooperation mit dem Theater an der Wien vereinte schließlich beide Interessensgebiete. Roland Geyer, ehemaliger Intendant des Theaters an der Wien, entschied sich bei der grafischen Begleitung der Spielsaison 21/22 für Schwarzingers Bilder. Bilder aus den letzten 30 Jahren zierten die Programmhefte, Litfaßsäulen, Werbeplakate in den U-Bahnstationen und mehr. Jedem Stück im Spielplan war ein Sujet zugeordnet. Die Auswahl der Bilder traf Geyer selbst.

Mehrere Bilder in der Ausstellungsbrücke

Im Rahmen von „100 Jahre NÖ“ ist Schwarzinger bei der Ausstellung „100 verschiedene Blicke auf die Landesidentität Niederösterreichs“ vom 8. September bis zum 9. Oktober 2022 in der Ausstellungsbrücke, Landhausplatz 1, Haus 2, 3109 St. Pölten ebenfalls vertreten.

