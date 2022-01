Avatar als soziales Bindeglied für für chronisch kranke Kinder

Vollbild

Gerda Rockenbauer und Andrea Kutschera sind an der Heilstättenschule tätig. Rockenbauer ist für den Einsatz von Telepräsenzsystemen zuständig, Kutschera begleitet als Reintegrationslehrerin Kinder und jugendliche Patienten nach ihrem Spitalsaufenthalt bei der Rückkehr in ihre Stammschule. Der Avatar vertritt das chronisch kranke Kind in der Schule. Mittels Tablet kann der Schüler den Avatar steuern. Der Avatar ist einfach zu bedienen und mit einer Kamera, einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet. Das Gerät kann nur streamen und nicht aufzeichnen. Über das Tablet kann der Schüler den Avatar um 360 Grad drehen, sowie den Kopf heben und senken. Das Aufladen und das Ein- und Ausschalten des Avatars übernimmt die Klasse. Sobald sich der Schüler über das Tablet dazugeschaltet hat, ist dies durch Leuchten des Avatars ersichtlich. Der Avatar kann vor der Übergabe an die Schule von den Kindern personalisiert werden. Er steht stellvertretend in der Schule - so wie die Kinder gerne gesehen werden wollen.

