Der Pressbaumer Kammersänger Heinz Zednik hat vergangene Woche den Musiktheater-Preis für sein Lebenswerk erhalten. So wie bei diesem Event die Crème de la Crème der Bühnenwelt versammelt war, war sie dies über viele Jahrzehnte auch privat im Pressbaumer Haus des Charaktertenors. Im NÖN-Gespräch plaudert Zednik über die Höhepunkte seiner Sänger-Karriere, sein privates Leben im Wienerwald und die Gnade eines unerwarteten späten Liebesglücks.

NÖN: Sie schrieben Musiktheater-Geschichte, haben im Laufe Ihrer Karriere zahlreiche Ehrungen erhalten. An der Pariser Sorbonne wurden drei Dissertationen über Ihre Rollengestaltung in Wagner-Opern geschrieben. Welche Bedeutung hat der Musiktheater-Preis für Ihr Lebenswerk für Sie?

Heinz Zednik: Wichtig war mir bestimmt der Kammersänger 1980 und dann, dass ich 1994 Ehrenmitglied der Staatsoper wurde. Das schätze ich sehr, das wird nicht jeder, darauf bin ich stolz.

Dieser Preis jetzt ist eine schöne Auszeichnung für mein Lebenswerk, ein kleiner Schlusspunkt in einer doch sehr ereignisreichen Laufbahn. Immerhin hatte ich meinen ersten Auftritt mit sieben Jahren auf der Schulbühne der Piaristen, da sang ich das Hobellied aus Raimunds Verschwender (lacht).

Sie sind ein prägendes Gesicht der Opernwelt, haben an allen großen Häusern der Welt gesungen, an der Met, der Scala, der Opéra de Paris, bei den Bayreuther und Salzburger Festspielen. 2017 war Ihr letzter Auftritt in der Staatsoper als Kaiser in Turandot. Fehlt Ihnen die Bühne heute?

Zednik: Wenn ich auf eine Bühne gehe oder Stätten meines früheren Wirkens betrete, zwickt es mich schon ein bissl, aber ich bedauere mich nicht. Manchmal gehe ich auf einen Kaffee oder ein kleines Mittagessen in die Kantine der Staatsoper, hier habe ich zehn Operndirektoren erlebt. 2022 mache ich wieder einen kleinen Bühnenausflug, ich werde den Kaiser im Weißen Rössl in der Sommerarena der Operette Baden spielen. In dieser Zeit werde ich dann viel in Pressbaum wohnen.

Darüber freut sich auch Ihre Gattin Dagmar Millesi besonders. Wieso?

Zednik: Ja, meine Frau freut sich sehr darauf. Wir haben uns ja erst 2018 kennengelernt, sie hat mich noch nie auf der Bühne erlebt. Unser Treffen war eine Situation, die aus dem Nichts entstand. Wir waren ja beide verwitwet. Dann war es plötzlich wie ein Lichtschalter, der aufgedreht wird. Ich bin sehr dankbar für diese überraschende und schöne Altersliebe.

Sie sind auch ein Meister der Posse mit einem großen, natürlichen Talent, humorvoll und feinsinnig. Welchen Stellenwert haben Komik und Ironie für Sie?

Zednik: Ich bin dem Heldentenor Leo Slezak ein bisschen ähnlich, für ihn war der Komiker das Höchste. Für mich ist der Clown derjenige, der Menschen glückliche Minuten bereitet. Menschen, die lachen, sind zufriedener.

Ich hab` eine große Affinität zu Komischem, kann selbst sehr komisch sein. Privat bin ich aber eher ruhiger.

Anlässlich Ihres 50-jährigen Bühnenjubiläums an der Staatsoper haben Sie bereits 2015 Ihr Lebenswerk dem Archiv des Theatermuseums vermacht…

Zednik: …ich bin ja selbst schon ein Museumsstück, hänge im Theatermuseum und im Museum in Bayreuth, habe fünf Grammys erhalten. Von der Stunde null weg habe ich alles gesammelt: Bühnenfotos, Kostüme, Pressestimmen, Kritiken und ein umfangreiches Programmarchiv. Da flossen 50 Jahre Staatsoper, 11 Jahre Bayreuth und 14 Jahre Salzburger Festspiele hinein. Mit Herbert von Karajan verband mich auch eine väterliche Freundschaft, die sehr von ihm ausging. Ich habe ihn auch auf seinem Wien-nahen Landsitz in der Einsiedelei in Mauerbach besucht.

Privat sind Sie ein Kunstsammler, Bücherfan und gehen gerne auf Reisen.

Zednik: Meine Frau und ich reisen beide gern, notwendigerweise auch durch unsere Wohnungen in Teneriffa und Jesolo. Wir waren schon bei den Festspielen in Verona, besuchen die Salzburger und haben Ägypten vor uns. Und ich bin eine Leseratte. Im Lockdown habe ich über 100 Bücher mit bis zu 1000 Seiten gelesen. Wir haben am Kaiserwasser in Wien eine Maisonette, da schwimmen wir viel und radeln an der Donau. Meine wertvolle Bildersammlung habe ich bereits jetzt dem NÖ Landesmuseum vermacht.

Wie ergab es sich, dass Sie auch zu einem führenden Interpreten des klassischen Wienerliedes wurden?

Zednik: Meine Mutter sang beim Geschirrabwaschen immer Wienerlieder. Ich trocknete ab und sang die zweite Stimme dazu, das fiel mir leicht. Auch beim Heurigen sang ich oft mit, die Leute boten mir dafür schon als Mittelschüler Geld. Gemeinsam mit Heinz Holecek wurden wir dann ein bekanntes Duo, wir sangen sogar im Konzerthaus im Mozartsaal. Auch mit Walter Berry bin ich viel aufgetreten. So kam es dann, dass der ORF 18 CDs nur mit Wienerliedern von uns mit den Philharmonia Schrammeln aufnahm, die drei berühmten Kremser Alben.

Sie kannten Opernsängerin Rosette Anday schon als Kind. Mit Wilfried Scheutz, Herbert Prikopa und Wolfgang Lippert hatten Sie regelmäßig Kontakt. Sie waren auch in Pressbaum für Ihr gesellschaftliches Leben bekannt.

Zednik: Ja, mit meiner verstorbenen Ehefrau Christa gaben wir große Einladungen hier. Und wir hielten Tennisturniere ab, das sogenannte „Dürrwien Open“, Christa spendete die Preise dazu. Rosette Anday traf ich regelmäßig beim Einkaufen. Diese Kindheitserinnerung möchte ich auf keinen Fall missen. Sie fragte ihren Gatten immer, was er wolle und kaufte dann prinzipiell nur das, was sie wollte.