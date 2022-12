Für den guten Zweck: Weihnachtslied mit Chris Steger

Während eines Lockdowns haben sich Chris Steger und Markus Kadensky von Edmund kennengelernt. „Damals haben wir gemeinsam ein paar Nummern bei einem Online-Konzert gespielt“, erinnert sich Markus Kadensky im NÖN-Gespräch. So hat es sich ergeben, dass Steger als Vorgruppe bei Edmund gespielt hat. „Irgendwie habe ich auch väterliche Gefühle für ihn entwickelt“, schmunzelt Kadensky, ein Teil von Edmund.

Foto: privat

Und obwohl Edmund nie Coverversionen spielen, haben sie für „Stille Nacht“ eine Ausnahme gemacht. „Denn was würde besser passen, als das bekannteste Weihnachtslied der Welt, das 1818 in Salzburg entstanden ist, gemeinsam mit dem Salzburger Chris Steger neu aufzunehmen“, meint der Pressbaumer.

Von der Originalversion ist bei „Stü ist die Nocht“ allerdings fast nichts mehr zu erkennen. Edmund und Chris Steger haben das Lied in die Jetztzeit geholt, die Missstände der Welt aufgegriffen, wollten aber auch eine positive Stimmung und ein gutes Gefühl mitgeben. Und natürlich singen die drei im Dialekt.

Auch ein passendes stimmungsvolles Video gibt es dazu. „Entstanden im Haus meines Vaters, das wir weihnachtlich dekoriert haben – draußen war Altweibersommer, es hatte 25 Grad“, so Kadensky.

Playback-Version für die Fans

Mit „Stü is die Nocht“ wollen Edmund und Steger nicht nur weihnachtliche Stimmung verbreiten, sondern auch Gutes tun. Sämtliche Download-Einnahmen gehen bis 1. Jänner 2023 an die Obdachlosenhilfe Gruft. „Es gibt viele Menschen, denen es jetzt finanziell schlecht geht. Aber wie vielen ist es vorher schon scheiße gegangen? Ich will im Winter jedenfalls nicht länger draußen sein, als nötig“, erklärt der Pressbaumer zur Auswahl der karitativen Einrichtung.

Downloaden können die Fans übrigens zwei Versionen von „Stü is die Nocht“. „Wir bieten neben der normalen Version auch eine Playback-Variante zum Drübersingen. Das haben unsere Fans sehr gern und darüber freuen sich sicher viele“, so Kadensky, der hofft, dass ihr neues Weihnachtslied heuer ganz oft unterm Christbaum gesungen wird.

