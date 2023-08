Ein Abschiedsfest zum Geburtstag

Gat Ketplang weiß zu feiern. Sie legte das Schließungsfest ihrer Boutique & Bistro (die NÖN berichtete) mit ihrem Geburtstag zusammen und so gab es letzten Samstag für den Freundeskreis der begnadeten Netzwerkerin eine feine Doppelfeier in ihrem Wolfsgrabener Stammwirtshaus bei MarikaSortschan und Oliver Pobaschnig. Mehrere Kundinnen, die zu Stammkundinnen und Freundinnen geworden waren, beteiligten sich mit ihren Begleitern auf Initiative von Architektin GiselaZenta an einem Gemeinschaftsgeschenk für einen glücklichen Neustart in Linz. Und CarinaErhart begeisterte schon im Vorfeld mit der Idee, im Gat-Style mit bei ihr erworbenen Kleidungsstücken zu kommen. Die bunte Schar feierte ausgiebig bis in die Morgenstunden, der Geburtstag des diesjährigen Sonntagskindes wurde mit einer Aperol-Torte von Gernot Hein eingeläutet.