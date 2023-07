Lesung von „Die Bergträumerin“ in der Stadtbibliothek

Zwanzig Geschichten hat Jeannette Stockinger in ihrem Buch, einem Reisebegleiter zum Selbst, niedergeschrieben. Sie hat sie alle selbst erlebt, bei ihren Solo-Wanderungen durch die Berge und beim Klettern. Bis auf eine, die hat sie sich ausgedacht, um sie später tatsächlich zu erleben. Eine Anordnung ihres Chefs sollte der Auslöser für Stockingers neuen Lebensweg werden. Anstehenden Urlaub musste sie bis zum Jahresende aufbrauchen. Stockinger nahm sich vier Wochen durchgehend und kündigte als Resultat ihren Job in der Telekommunikationsbranche.

Von Ängsten und Neuanfängen

„In meinem Buch geht es um die großen Fragen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? In den vier Wochen Urlaub habe ich begonnen, die Berge Österreichs zu entdecken, und beschäftigte mich viel mit Ängsten – wie zum Beispiel die Höhenangst beim Klettern – und Neuanfängen”, erzählt Stockinger vom Beginn ihrer persönlichen Reise. Die direkte Verbindung zur Natur und die Faszination für die Bergwelt bestärkten die studierte Marketingfachfrau in ihrem Entschluss, innezuhalten und einen Neuanfang zu wagen. Nach der Trennung von ihrem damaligen Partner war sie alleine in den Bergen unterwegs, schlief nachts im Wald oder im Auto. In dieser Stille – in der Zeit des Gehens – entstanden ihre Geschichten. Beim Wandern, ausgerüstet mit Block und Stift für ihre Notizen, schrieb die passionierte Yoga-Trainerin daheim ihre Gedanken in ein Buch. Zwei Jahre später brachte sie ihre Geschichten gemeinsam mit Fotos von ihren Reisen und Yogastunden heraus.

Neuauflage in Halamas Verlag

Ein Zufall – wie sie sich im Laufe des Buchprojekts häuften – führte sie mit Dieter Halama, Kunsthistoriker und Verleger, zusammen. Halama war von Stockingers Geschichten sehr angetan – machte er bei seinen vielen Waldläufen ähnliche Erfahrungen. „Ich habe bemerkt, dass mir das viele Nachdenken während meiner Waldläufe gutgetan hat, ja, mich eigentlich weiterentwickelt hat”, erklärt Halama seine Bereitschaft für das Projekt. Da der Verlag von Stockingers Buch Lieferschwierigkeiten hatte, beschlossen die beiden, selber eine Neuauflage über Halamas Verlag Villa Wiental zu produzieren.

Während ihrer Treffen überlegte das Duo, anfangs noch scherzhaft, das Buch auf der Leipziger Buchmesse zu präsentieren. „Viele Zufälle sind passiert, die für uns genau richtig waren. Letztendlich haben uns genau diese Zufälle ans Ziel gebracht”, zeigt sich Stockinger noch heute glücklich über die vielen Fügungen. Nach mehreren Absagen erklärte sich kurzfristig die Interessengemeinschaft der Autoren (IG Autoren) bereit, das Buch auf ihrem Stand zu präsentieren. Also machten sich Stockinger und Halama ans Werk und druckten das Buch am Tag vor der Eröffnung. In der Nacht wurde es von Halama noch liebevoll gebunden und um acht Uhr in der Früh ging die Fahrt nach Leipzig los. „Das Buch lag um 18 Uhr am Stand der Buchmesse. Wir konnten es gar nicht glauben”, erzählt Stockinger.

In einem persönlichen Gespräch konnte das Power-Duo das Interesse der Direktorin eines großen deutschen Verlags wecken. „Unser handgebundenes Buch ist in der perfekten Plastikwelt der Buchmesse aufgefallen. Das Feedback auf die gebundene Ausgabe war super. Es hat mich als Verleger darin bestärkt, 100 Stück von der ,Bergträumerin' als gebundene Ausgabe zu produzieren”, ist Halama von der Handwerkskunst überzeugt. „Wir sind dann im Rausch der Glücksgefühle heimgefahren. Wie sich der Verlag entscheiden wird, wissen wir noch nicht”, erzählt Stockinger der NÖN.

Am Donnerstag, 6. Juli, findet in der Stadtbibliothek Pressbaum, Fünkhgasse 45a, um 18.30 Uhr eine Lesung mit Jeannette Stockinger und Dieter Halama statt.