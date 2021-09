Im Rathaus traf die NÖN ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner zum Sommergespräch.

NÖN: Die Teststraße wurde diese Woche in die Mittelschule verlegt. Warum hat man sich für diesen Standort entschieden?

Josef Schmidl-Haberleitner: Weil dort die Räumlichkeiten leer stehen und wir darauf achten wollten, dass so wenig Kosten wie möglich entstehen. Eine Container-Lösung hätte zusätzliche Kosten verursacht.

Corona belastet auch die Gemeindebudgets. Es wird davon gesprochen, dass durch den Brosig-Verkauf das nötige Geld in die Gemeinde kommt, um Projekte finanzieren zu können. Stimmt das?

Schmidl-Haberleitner: Der Gemeinderat hat bei der Budget-Abstimmung zugestimmt, dass 560.000 Euro von der PKomm zurückgeholt und in das Budget eingearbeitet werden. Natürlich ist auch vom Gemeinderat vorgegeben worden, wofür die Gelder verwendet werden.

Kann es sich Pressbaum dann überhaupt leisten, das Grundstück nicht zu verkaufen?

Schmidl-Haberleitner: Es ist überhaupt ein schwieriges Thema, weil das Grundstück nicht der Gemeinde gehört, sondern der PKomm. Und die PKomm ist eine GmbH und unterliegt auch den Bestimmungen der GmbH-Gesetzgebung. Das Thema wird immer schwarz weiß in den Raum gestellt, aber es gibt viele Aspekte zu beachten.

Wenn nicht verkauft wird, wie werden dann Projekte finanziert?

Schmidl-Haberleitner: Dann wird in verschiedensten Bereichen eingespart werden müssen.

Kolportiert wird auch, dass die Bebauungshöhe auf der Brosig-Fläche geändert werden soll. Würden Sie hier zustimmen?

Schmidl-Haberleitner: Nein, wir haben damals auch Geld in die Raumordnung investiert. Wir wollten es so haben, haben es so hergerichtet und es soll auch so bleiben. Und ich sage auch jedem Käufer, dass es vonseiten der Gemeinde einen Baubeirat geben wird. Dieser Baubeirat wird mit den Baubewerben auch herausarbeiten, wie man die Bebauung gestalten kann, dass es für die Gemeinde den größten Nutzen bringt.

Derzeit werden sehr viele Wohnungen in Pressbaum gebaut. Denken Sie nicht, dass die Bürger schon gesättigt sind?

Schmidl-Haberleitner: Es heißt immer wieder, man ist gesättigt. Wer das sagt, kann aber gerne in meine Sprechstunde kommen. Da sind sehr viele Personen mit Kindern, die eine leistbare Wohnung suchen.

Ein großes Thema ist auch der Feuerwehrhaus-Neubau. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Schmidl-Haberleitner: Der Bauantrag ist jetzt eingereicht und geplant wäre, dass im November begonnen wird. Da haben wir ein Volumen von 4,9 Millionen Euro. Natürlich ist das eine große Summe, die uns in einer gewissen Weise in den nächsten zwei, drei Jahren finanziell stark belastet, aber wir wollen es trotzdem umsetzen, weil das Feuerwehrhaus einfach für die Sicherheit im Ort ein ganz wichtiger Aspekt ist.

Warum hat die Umsetzung so lange gedauert?

Schmidl-Haberleitner: Im Gemeinderat hat es eine lange Diskussionsphase gegeben, weil das Projekt von der Opposition abgeblockt worden ist. Jetzt sind alle Fragen geklärt, und das Feuerwehrhaus wird im Einvernehmen mit der Feuerwehr auf dem Asfinag-Gelände errichtet.

In Pressbaum wird viel diskutiert. Wie würden Sie das Klima im Gemeinderat beschreiben?

Schmidl-Haberleitner: Ich glaube, das Klima ist nicht anders als in anderen Gemeinderäten, wo Oppositionsparteien gewisse Aufgaben verfolgen.

Und wie funktioniert die Zusammenarbeit in der schwarz-grünen Koalition?

Schmidl-Haberleitner: Ich finde die Zusammenarbeit gut. Die Grünen sind anders strukturiert und haben andere Zugänge, aber im Endeffekt werden die Projekte immer in beidseitigem Einvernehmen umgesetzt.

Sie sind zum neuen ÖVP-Stadtpartei-Obmann gewählt worden. Ihr Vorgänger Thomas Tweraser hat daraufhin alle ÖVP-Funktionen zurückgelegt und darauf verzichtet, einer Ihrer Stellvertreter zu werden. Sind Sie von seinem Verhalten enttäuscht?

Schmidl-Haberleitner: Nein, überhaupt nicht, das war seine Entscheidung und ich sehe das entspannt. Die Funktionen sind auf andere junge Mitglieder aufgeteilt worden und natürlich beobachte ich jetzt, wie sich die Jungen entwickeln. Ich habe schon vor der Wahl gesagt, dass es mir ein Anliegen ist, beide Funktionen, die des Parteiobmanns und des Bürgermeisters zusammenzuführen.

Werden Sie die Periode als Bürgermeister fertig machen?

Schmidl-Haberleitner: Ich bin für fünf Jahre gewählt worden, deshalb werde ich auch versuchen, bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt zu bleiben. Aber es gibt immer Umstände, die man nicht vorausahnen kann.

Man hört, dass es einen generellen Unmut über den neuen PKomm-Geschäftsführer gibt, bezüglich seinen Fähigkeiten. Sind Sie mit seiner Arbeit zufrieden?

Schmidl-Haberleitner: Wir haben jetzt eine Generalversammlung gehabt. Natürlich ist der Geschäftsführer neu, aber ich glaube, dass die letzte Sitzung sehr gut vorbereitet über die Bühne gegangen ist und dass es eine gute Entwicklung gibt.

An welchen Projekten wird heuer noch gearbeitet?

Schmidl-Haberleitner: Am Radweg, da haben wir den Reklawinkler-Berg abgeschlossen und jetzt geht es weiter zum Bahnhof Reklawinkel. Da ist ein Großteil bereits asphaltiert. Und beim Stadtpark führen wir jetzt Verhandlungen mit der Heimat Österreich, dass wir über den Grund einen Weg machen dürfen. Dann entscheiden wir, ob wir zuerst die Brücke bauen oder den Park herrichten.