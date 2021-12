Polizeiposten bezogen: Große Freude über neuen Arbeitsplatz

„Jeder, der nach 20 Jahren umgezogen ist, weiß, wie es uns gegangen ist“, sagt Lars Haslinger. Der Kommandant der Polizei Pressbaum hatte mit seinen Kollegen in den vergangenen Wochen – neben dem laufenden Dienstbetrieb – allerhand zu tun.

In den Räumlichkeiten der Polizei im zweiten Stock des Gemeindeamtes wurde alles geschlichtet, was noch benötigt wird, wovon man sich trennen musste oder sollte, was vor Ort bleibt und was mitübersiedelt wird. Jetzt haben sie es geschafft und alles Notwendige auf rund 365 m² untergebracht, was zuvor auf etwa 170 m² Platz finden musste.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Nun haben die 18 Polizisten auch den Platz, der für ihre Arbeit vorgesehen wäre, denn „die Dienststelle am Gemeindeamt war schon lange nicht mehr zeitgemäß und am aktuellen Stand der Technik“, so Haslinger.

Neu, zeitgemäß und fit für die Zukunft

Ganz neu wurde die Inspektion in den vergangenen zwei Jahren auf dem Grund des ehemaligen Autohauses Figl von Vivet Immobilien auf der Hauptstraße errichtet. Die Suche nach einer passenden Bleibe lief zuvor schon fast zehn Jahre. Kommandant Lars Haslinger streut dem Unternehmen, das das Projekt umgesetzt hat, Rosen: „Der Bauträger hatte immer ein offenes Ohr für uns, die Zusammenarbeit hat wirklich super funktioniert.“

Und so konnte das Beste herausgeholt werden. Nicht nur neu, zeitgemäß und modern ist die Dienststelle geworden, sie ist auch gerüstet für die Zukunft. So kann etwa in der Tiefgarage bei Bedarf eine Ladestelle für Elektroautos angeschlossen werden, oder am Dach eine Photovoltaikanlage. Und im Fall eines Blackouts ist der Betrieb über ein Notstromaggregat möglich. Ebenso ist man, wenn notwendig, für einen weiteren Ausbau gerüstet, falls noch mehr Platz gebraucht werde. „Pressbaum und die Umgebung entwickeln sich stark weiter, auch die Einwohnerzahlen steigen“, weiß Haslinger.

Kurze Wege, getrennte Bereiche

Er und seine Kollegen fühlen sich auf der neuen Dienststelle sehr wohl. „Es ist ein gutes Gefühl hier zu arbeiten“, ist Haslinger zufrieden. Wenn seine Kollegen und er ihren Dienst antreten, gehen sie zuerst ins Obergeschoß, wo Umkleidekabinen und Sanitärräume untergebracht sind. „Je nach Bedarf, ob mehr Männer oder Frauen im Dienst sind, können die Spinde dementsprechend umgestellt werden, damit die Bereiche getrennt sind“, freut sich Haslinger, denn das sei auf der „alten“ Dienststelle aufgrund von Platzmangel nicht möglich gewesen.

Auch Räume zum Ausruhen, Lagerregale und Büroräume finden sich im Obergeschoß. Im Erdgeschoß ist der eigentliche Arbeitsbereich mit Büroräumen, einer Küche samt Sitzgelegenheit für Besprechungen, Stauraum, Verwahrungsraum und Sanitärräumen. Von dort geht es auch in die eigens abgesicherte Tiefgarage, in der vier Autos Platz finden, mit denen sie in Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben unterwegs sein werden.