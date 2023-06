Nikolaus Niemeczek: „Auszeit war wunderschön“

Vor Kurzem ist Nikolaus Niemeczek aus Australien zurückgekehrt. Für Aufregung sorgte der ehemalige Stadtrat, als er Anfang des Jahres aus der ÖVP austrat (die NÖN berichtete), weil sich die Partei seiner Meinung nach in eine falsche Richtung entwickeln würde. ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner sah in diesem Schritt persönliche Befindlichkeiten, weil Niemeczek Stadtrat bleiben wollte - trotz eines längeren Auslandsaufenthaltes. Als freier Mandatar ist Niemeczek jetzt nach wie vor im Gemeinderat vertreten.

Seine erste Sitzung nach der Rückkehr hat er schon absolviert. Im NÖN-Gespräch zieht er eine erste Bilanz: „Die Rückkehr in den Gemeinderat war angenehm. Ich wurde wirklich sehr herzlich von allen Fraktionen begrüßt, nur leider nicht von der Volkspartei Pressbaum.“ Nur eine halbe Hand voll Mandatare hätte mit ihm gesprochen. „Aber Zeit heilt Wunden und wer mich kennt weiß, dass ich ein offener und kommunikativer Mensch bin. Nach der Reise umso mehr“, sagt der Pressbaumer, für den seine Auszeit „einfach wunderschön“ war.

Nach Australien ist er gereist, um dort sein English Certificate abzuschließen. „Australien war immer schon Nummer eins auf meiner Bucket-List. Während meiner kleinen Weltreise war ich neben Sydney auch auf Hawaii und in Neuseeland“, erzählt Niemeczek, der aber nach wie vor von Australien besonders begeistert ist. „Australien hat einfach alles - wunderschöne Strände, atemberaubende Natur, liebevolle Menschen jeder Kultur und vieles mehr“, schwärmt der Pressbaumer.

Neben dem Lernen für das Certificat hat er aber auch neue Freunde kennengelernt, mit denen er Strandtage, Bushwalks, Wanderungen, Surfausflüge und Stadttouren gemacht hat. „Außerdem haben wir die unterschiedlichsten Küchen aller Länder probiert und auch einen Tag in einem Wildlife Park als Zoowärter verbracht. Das war einer meiner schönsten Tage“, erzählt Niemeczek.

Auch die World Pride, die in Sydney stattgefunden hatte, wird ihm ewig in Erinnerung bleiben. „Eine bunte Stadt voll mit bunten und liebevollen Menschen - alle mit dem Ziel diese Freude zu teilen“, so Niemeczek, der sich während seiner Auszeit gut erholen konnte. „Ich habe von Kopf bis Fuß gestrahlt und von meiner Long-Covid-Erkrankung, die auch meinen Pankreas angegriffen hatte, nichts mehr mitbekommen. Was so eine Auszeit körperlich und emotional alles bewirken kann, ist einfach wunderschön“, sagt Niemeczek, der sein English Certificate abschließen konnte und schon dabei ist, das nächste zu machen. „Ich will noch weiter Englisch lernen und es wie meine Muttersprache beherrschen.“

„Alle Fraktionen an einen Tisch setzen“

Obwohl Niemeczek die Zeit im Ausland genossen hatte, ist ihm der Abschied schwer gefallen. „Lebewohl zu sagen war eines der schwersten Dinge in meinem Leben. Die Rückkehr war aber ein wundervoller Moment.“ Seine Freunde haben zu Hause auf ihn gewartet und die Wohnung ganz besonders dekoriert. „Nämlich mit allen Festivitäten, die ich verpasst habe - Weihnachten, Silvester, Valentinstag, Fasching und Ostern und sogar die NÖ-Wahl war dabei“, lacht er.

Im Gemeinderat will er auf Kommunikation setzen. „Das ist und war mir das Wichtigste. Alle Fraktionen sollen sich an einen Tisch setzen und jeder gehört werden“, so Niemeczek, der sein Wissen aus dem Bildungsausschuss jederzeit gerne teilt. „Im Bereich Bildung und Gesundheit helfe ich, wo es nur geht. Dazu ist keine fraktionelle Bindung nötig“, ist er überzeugt.

Ob er nach dieser Periode weiter als Gemeinderat tätig sein möchte, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt und es ein Team gibt, dass tatsächlich was erreichen möchte und in dem ich mich sehe, arbeite ich gerne für meine Heimatstadt weiter“, meint Niemeczek, der gerade seinen Master in Embryology begonnen hat.

