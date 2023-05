Kinderurologe bekam Bestnoten von seinen Patienten

Nicht nur profundes Fachwissen, sondern auch viel Empathie und Einfühlungsvermögen zeichnen Alexander Springer aus. Als einer der beliebtesten Top-Ärzte im Bereich Kinder- und Jugendchirurgie wurde er kürzlich über die Plattform docfinder.at mit dem „Patients' Choice Award“ von seinen Patienten beziehungsweise deren zufriedenen und glücklichen Eltern ausgezeichnet.

Springer ist seit zehn Jahren als Facharzt an der Spezialambulanz für Kinderurologie des Wiener AKH sowie in Forschung und Lehre an der MedUni Wien tätig. Als zugelassener europäischer Facharzt für Kinderurologie ist er auf Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane spezialisiert. In der Privatklinik Goldenes Kreuz ist er auch jeweils Freitag nachmittags in seiner Ordination als Privat- und Wahlarzt anzutreffen.

Mich fasziniert es, mit Kindern zu arbeiten. Alexander Springer

„Für mich ist die Kombination Kinder und Urologie perfekt, weil sie das Interessanteste ist", so der Vater der Töchter Hannah (18) und Cosima (15). Der aus Bayern stammende 50-Jährige studierte in Leipzig Medizin und lernte seine Gattin Brigitte Wagner, Musikerin und Leiterin des Pressbaumer Chors Xangsmeierei, in der gemeinsamen Heimatgemeinde Altötting kennen.

2004 kam er an die Kinderchirurgie des Wiener AKH, das Ehepaar zog erst nach Wien und die Familie lebt nun bereits seit 15 Jahren am Pressbaumer Bartberg. „Das war eindeutig die richtige Entscheidung“, erzählt er fröhlich. Ebenso wie der Weg, den er beruflich einschlug: „Mich fasziniert es, mit Kindern zu arbeiten. Es ist das Beste, weil sie so schnell gesund werden und heilen“, betont er zufrieden.

Haupthobby Musik

Herausfordernd war die Zeit vor elf, zwölf Jahren, als Springer im englischen Leeds eine zweijährige Zusatzausbildung zum Kinderurologen absolvierte und nur monatlich zur Familie pendelte. Heute teilt er die Musik als sein Haupthobby mit Ehefrau Brigitte, jedes Jahr fahren sie gemeinsam für eine Woche zum Jazzkurs nach Burghausen. Als Duo sind sie auch mit seiner Gitarre und ihrem Gesang zu hören. „Ich bin ein Spätbeginner, dafür fleißig“, schmunzelt Alexander Springer. Mit großer Leidenschaft widmet er sich auch dem Schlagzeug, jeden Mittwochabend probt er mit seiner Band „Better than Yoga“, mit der er Jazz-Auftritte in Wien gestaltet.

Soziales Engagement

Und auch sein soziales Engagement ist bemerkenswert. Als sein Kollege Carlos Reck vom Krankenhaus Mödling das Projekt „Helping Hands“ für Honduras ins Leben rief (die NÖN berichtete im Landesteil), war er sofort unterstützend an dessen Seite. Er nimmt sich dafür Urlaub und operiert in dem mittelamerikanischen Land ehrenamtlich sieben bis zehn anstrengende Tage hindurch. Vorwiegend Kindern mit Analatresie, die ohne Anus geboren werden, wird ein künstlicher After rekonstruiert. Die meisten dieser Operationen finden noch im Säuglingsalter statt.

„Die Behandlungen sind schwierig, Carlos baute diese Initiative gemeinsam mit einem honduranischen Kinderchirurgen auf, für die Operationen wird ein kleines Privat-Krankenhaus gemietet“, erzählt der Kinderurologe. Sein Augenmerk im AKH liegt auf Behandlungen von Niere, Harnleiter und Harnblase. „Meine häufigsten Eingriffe sind aber Hodenhochstand-Operationen. Mit dem Herausholen der männlichen Geschlechtsorgane wird die Zeugungsunfähigkeit aufgehoben und Tumoren vorgebeugt“, berichtet der engagierte Arzt abschließend aus seinem OP-Alltag im Wiener AKH.

