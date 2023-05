Nach Wasserschaden: Meldeamt wieder an gewohnter Stelle

Nach dem massiven Wasserschaden im Februar im Pressbaumer Rathaus, konnten jetzt einige Büros wieder bezogen werden. Das Meldeamt ist beispielsweise wieder an gewohnter Stelle im Erdgeschoß zu finden.

„Bezüglich der anderen Räumlichkeiten befinden wir uns in der finalen Phase. Bis zum Sommer ist es das Ziel alle Räumlichkeiten wieder uneingeschränkt nutzen zu können“, teilt man seitens der Stadtgemeinde mit. Da soll da auch der Trauungssaal wieder genutzt werden können. Ob die Gemeinderatssitzungen auch bald wieder im Rathaus stattfinden, steht noch nicht fest. Die nächste Ende Mai wird jedenfalls wieder im neuen Feuerwehrhaus über die Bühne gehen.

Die Bibliothek, die ebenfalls stark betroffen war und rasch in die Mittelschule übersiedeln musste ist aber noch nicht wieder an ihren alten Platz im Rathaus zurückgekehrt. „Wie lange sie noch in der Mittelschule bleiben wird, ist noch nicht absehbar“, heißt es aus der Stadtgemeinde.

Auch eine genaue Schadenssumme könne derzeit noch nicht bekannt gegeben werden.

