„Zonen“ wurden vom Gemeinderat erneut abgelehnt

Wieder waren zahlreiche Grundstücksbesitzer zur Gemeinderatssitzung gekommen, um mit Spannung dem Tagesordnungspunkt Raumordnung zu lauschen. Wie bereits in der vorletzten Sitzung war das Thema auch diesmal wieder auf der Tagesordnung. Damals wurde der Punkt mehrheitlich abgelehnt (die NÖN berichtete). Die Bürgerinnen und Bürger zeigten sich erstaunt, warum der Punkt wieder Thema ist. Die Zeit drängt aber, denn Ende Juni läuft die Bausperre aus und bis dahin sollte ein neuer Raumordnungsplan vorliegen. Diesmal wurde der Punkt aufgesplittet und die Bereiche einzeln beschlossen. Zugestimmt wurde, die Zentrumszone Ost zu erweitern, damit ein Lückenschluss mit den bestehenden Zentrumszonen Pressbaum und Tullnerbach gegeben ist. Außerdem wurde der Zusatz „Handelseinrichtungen“ in der neuen Zentrumszone festgelegt, damit ist es möglich, dass der Großkonzern Rewe einen Billa Plus errichtet.

Ebenfalls Zustimmung gab es für die Verbreiterung einiger Verkehrsflächen sowie für kleinere Umwidmungen. Der für die Zuhörer wichtigste Punkt - die Aufschließungszonen - wurde allerdings wieder mehrheitlich abgelehnt. Was bei den anwesenden Grundstücksbesitzern für Beifall sorgte. Der Plan wäre gewesen, Pressbaum in Zonen einzuteilen und im Zuge dessen auch Grundstücke zusammenzufassen, die dann erst zu einem bestimmten Zeitpunkt bebaut werden dürften. „Man kann aber nicht auf dem Rücken von Einzelnen Entscheidungen treffen“, meinte Bürgerliste WIR!-Gemeinderat Günter Fahrner. Der zuständige ÖVP-Stadtrat Friedrich Brandstetter informierte, dass man – laut Land – einzelne Grundstücke nicht hätte herausnehmen können. Brandstetter befürchtet jetzt, dass ab 1. Juli massiv Projekte eingereicht werden könnten. „Es darf mit den bisherigen Bestimmungen gebaut werden“, teilt Brandstetter mit, der ein sich zuspitzendes Verkehrsproblem prognostiziert und, dass die Infrastruktur an ihre Grenzen kommt.

