Kanarienvogel als Blaulicht-Tweety

„Nachdem die Nebelkrähen bereits das Abendmahl in Tweety sahen, konnten wir ihm in einer James Bond - reifen Verfolgung vorübergehend Asyl gewähren und vor weiterer Verfolgung schützen. Die Tierrettung ist verständigt“, freute sich der Pressbaumer Duckhüttler-Präsident Richard Breier, der im Hauptberuf als Polizist in der Hietzinger Polizeiinspektion Am Platz in Schloss Schönbrunn stationiert ist. Ihm und seinen diensthabenden Kollegen gelang vergangene Woche wieder einmal eine Tierrettung, in diesem Fall jene eines knallgelben Kanarienvogels.

Auf NÖN-Nachfrage konkretisierte Breier: „Tweety hat uns ein bissl zum Narren gehalten. Zweimal war er schon im Polsterüberzug und konnte wieder entkommen. Dann haben wir ihn müde gemacht und der Kollege konnte zugreifen.“

Immer wieder scheuchten sie den Kanarienvogel auf, bis er irgendwann nur mehr bodennah unterwegs war und eingefangen werden konnte.

Zwischenzeitlich hatte das entkommende Tier sogar auf dem Blaulicht eines der Polizeiautos pausiert. Benannt hatten die Helfer in blauer Uniform den gelben Kanarienvogel nach Tweety in der Zeichentrickserie von Warner Bros. Der Name ist ein Wortspiel, da er ursprünglich „Schatz“ bedeutete, wobei „Tweet“ auch eine englische Lautnachahmung für die Geräusche von Vögeln ist.