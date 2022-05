Felix Andel aus Gablitz bei Irish Dance-WM: „Ich war nicht nervös“

Werbung

Felix Andel ist ein sehr präsenter und aufgeweckter junger Mann. Und er hat ein klares Ziel vor Augen: Er möchte Weltmeister im Irish Dance werden. Was ihm kraft seines Einsatzes, seiner Leistungen, seiner Trainerinnen und seiner mentalen Stärke wahrscheinlich auch gelingen wird.

Mitte April hat der dreizehnjährige Schüler des Sacre Coeur Pressbaum die erste Irish Dance Weltmeisterschaftsmedaille für Österreich überhaupt nach Hause gebracht. Und das, obwohl es seine erste Teilnahme an einer WM war. Er errang auf Anhieb Platz sieben und durfte seine Plakette somit gemeinsam mit den Allerbesten entgegennehmen.

Tanzende Geschwister: Auch Marion & Sophie aktiv

Irish Dance Meisterschaften folgen eigenen Regeln, sie sind jeweils nach Jahrgängen und Geschlecht getrennt. Zudem gibt es separate Bewerbe der Ursprungsländer Irland, England, Schottland und deren früherer Kolonien USA, Kanada oder Australien.

Für das Festland oder Resteuropa wiederum gewann Felix Andel in den jeweiligen Altersklassen bereits fünf Europameister-Titel, ebenso oft wurde er österreichischer Meister.

Auch seine 25-jährige Schwester Marion Andel, die in Gablitz wohnt, errang in ihrer Volksschul- und Unterstufenzeit mehrere erste Plätze in Europa und Österreich, bevor sie verletzungsbedingt aufhören musste.

Vor vier Jahren übernahm sie die Tanzschulleitung der Cunningham Academy Austria in Engelmannsbrunn am Wagram und trainiert hier etwa zweimal wöchentlich neben ihrem Bruder Felix auch die fünfzehnjährige Schwester Sophie, ebenfalls eine Schülerin des Sacre Coeur.

Väterliche Faszination für Lord of the Dance

Einmal im Monat kommt Tanya Cunningham persönlich für einen Wochenend-Workshop nach Österreich und unterrichtet die Mitglieder der Akademie in zwei Gruppen. Dazwischen gibt`s für Felix auch Online-Stunden mit ihr, zusätzlich trainiert er fast täglich ein bis zwei Stunden daheim nach Plan. Irish Dance entstand zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert und ist als Sportart in Österreich kaum verbreitet.

Vater Lukas Andel erzählte der NÖN beim Familienbesuch über die Anfänge: „Ich war bei der Garde und sehr fasziniert von Lord of the Dance. Wir mussten zu viert Gewehrgriffe synchron in einer Linie hinbekommen, bei den Irish Dancern gelang es 99 Menschen, eine Linie zu bilden, als wären sie eine Person.“ Töchterchen Marion begann die Schritte nachzutanzen und im Vorschulalter zu trainieren. Die Geschwister folgten.

„Ich bin unheimlich stolz auf die Talente meiner Kinder“, so Lukas Andel. Und fügt schmunzelnd hinzu: „Auch wenn der Sport durch das viele Reisen sowie Trainings und Wettkämpfe im Ausland sehr teuer und auch zeitaufwendig ist. In Österreich gibt`s auch keinerlei Ausstattung, wir kaufen die ebenfalls teuren Kostüme in Dublin oder bei Wettkämpfen“, ergänzt er.

„War nicht nervös und gut vorbereitet“

Felix Andel, ganz Tanzprofi, stellt zu seinem Medaillengewinn in Belfast fest: „Es war auch für mich verwunderlich, aber ich war nicht nervös diesmal. Ich war gut vorbereitet und habe bereits eineinhalb Wochen davor bei Tanya in Irland trainiert.“ Zeit für Hobbys bleibt ihm wenig, er spielt gerne sein Euphonium, eine kleine Tuba, und zum Spaß Fußball.

Für Wettkämpfe und Auslands-Trainings wird der Einser- und Zweier-Schüler vom Sacre Coeur schulfrei gestellt. Er tanzt seit seinem fünften Lebensjahr, mit sechs nahm der als Frühchen Geborene erstmals an einer Meisterschaft teil.

Überall dabei: Mutter Cathrin ist der Coach

Mutter Cathrin Andel begleitet Felix auf allen Reisen und ist sein Coach: „Ich versuche, das Gleichgewicht zu halten zwischen Tanzen, Schule und Freunden“, so die beruflich als Fotografin Tätige.

Über ihre Tochter Sophie erzählt sie: „Sie wird das kommende Schuljahr als Austausch-Jahr in den USA verbringen. Derzeit bemühen wir uns, auch mithilfe der international vernetzten Trainerin Tanya Cunningham, eine Familie in Nähe einer passenden Tanzschule zu finden.“

Cunningham unterrichtet seit 2007 in mehreren Ländern, gründete ihre Tanzakademie am Wagram 2015, erst 2019 eröffnete sie ihre Schule in Dublin. Ein dritter Standort ist mittlerweile in Bulgarien aufgebaut. Die 40-jährige, Tochter irischer Auswanderer, war neun Mal australische Meisterin. Mit 18 beendete sie ihre aktive Karriere, zog zur Verwandtschaft in Dublin-Nähe und tourte vom Basis-Land Irland aus viele Jahre als Show-Tänzerin durch die Welt.

Marion Andel betont dazu noch: „Man braucht eine spezielle Ausbildung, die nur Tanya hat, um Schüler zu Wettkämpfen entsenden zu können. Ich mache derzeit ebenfalls diese Zulassungsprüfung.“

Beide Trainerinnen sind stolz auf ihren Schützling: „Er ist sehr talentiert. Man kann Felix Wissen so vermitteln, dass er seine Talente auf der Bühne sehr gut umsetzen und zeigen kann“, freut sich Cunningham, deren irische Schüler bei Weltmeisterschaften laufend zu den Top Zehn zählen. Österreich, sagt sie, ist zu ihrer dritten Heimat geworden. Hier genießt sie Landschaft, Leute, nette Freundschaften und natürlich die Arbeit und Freizeit mit Felix und der gesamten Andel-Familie.

