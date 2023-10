Mit Retro-Fotoboxen auf Feiern unterwegs

Fotoboxen sorgen auf Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern für gute Laune und Abwechslung. Außerdem hat man mit den ausgedruckten Fotos gleich eine bleibende Erinnerung an die Feierlichkeiten. Fotoboxen vermieten auch Doris und Lucia von LuDoPix. Es handelt sich allerdings um keine gewöhnlichen Fotoboxen, sondern welche im Retro-Design. „Wir wollen schöne, alte Dinge wiederverwenden und in unserem Fall sind wir mit unseren Retro-Radios aus den 60er- bis 90er-Jahren wirklich ,retro' unterwegs. Es entsteht ein nostalgisches Gefühl und es ist für uns auch eine emotionale Zeitreise in die Vergangenheit und unsere Fotoboxen sind wirklich authentisch und einzigartig“, erzählen Doris und Lucia.

In diesen Radios ist eine hochwertige Spiegelreflexkamera eingebaut, die gestochen scharfe Fotos liefert. „Die Aufnahmen werden über ein Touchscreen-Display ausgelöst, der PC kümmert sich darum, dass alles einwandfrei und schnell läuft“, so die Unternehmensgründerinnen. Alles wird mit einer Retro-Lampe verbunden. In dieser Lampe ist ein Studioblitz eingebaut und sorgt für die perfekte Belichtung. „Alle Fotos sind dann innerhalb von acht Sekunden fertig und man hat gleich eine bleibende Erinnerung in der Hand und nicht nur am Smartphone“, berichten Lucia und Doris über den Vorgang.

Entstanden ist die Idee zu LuDoPix – der Name ergibt sich aus den Vornamen der Gründerinnen – auf der Hochzeit von Doris' Tante. Dafür hatten die Frauen eine Fotobox gebucht und gesehen, wie viel Freude und Spaß die Menschen bei so einer Box haben. „Es ist einfach schön zu sehen, wenn Familien, Freunde, Kinder, Menschen zueinanderkommen, sich gemeinsam fotografieren, interagieren und miteinander spielen und lachen“, meinen Doris und Lucia. Sie wollten für ihr Unternehmen aber eine spezielle Fotobox anstatt eines „weißen Kastls“ und so kreierten sie die Retro-Fotobox. Derzeit bietet das Unternehmen zwei Fotoboxen an. „Die dritte ist gerade in Arbeit und wird bald fertig. Die vierte Fotobox ist auch schon in Planung“, so Doris. Bis jetzt hatte das Unternehmen, das seit September 2022 besteht, 40 Buchungen. „Und im kommenden Jahr gibt es sogar schon Wochenenden, wo wir ausgebucht sind. Das motiviert und macht uns natürlich Freude“, sind die Pressbaumerinnen begeistert.

Neben den speziellen Fotoboxen bieten die beiden aber noch etwas Besonderes an. Nämlich ein Audio-Gästebuch in Form eines Retro-Telefons. „Damit kann man Glückwünsche oder Nachrichten auf einem Band hinterlassen“, erzählt Doris. So könne die Stimmung einer Party zuhause nochmal erlebt und gespürt werden. „Diese Nachrichten bekommt man nach einem Event von uns auf einem USB-Stick zugesendet“, informiert die Pressbaumerin. Zum Einsatz gekommen sind die Audio-Gästebücher sogar schon auf Taufen oder Familienfeiern. Die Fotoboxen können ebenfalls für alle Gelegenheiten gebucht werden, egal ob Hochzeit, Geburtstagsparty, Weihnachtsfeier oder Oktoberfest. Um den Auf- und Abbau kümmern sich Doris und Lucia selbst vor Ort. Nähere Infos unter www.fotobox.ludopix.at.