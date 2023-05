Riesenspaß bei Konzert

„Wir sind jetzt ein Jahr ’zamm, der Xangsmeierei-Chor und ich. Und nach dem heutigen Konzert fix. Sapperlot, habt’s ihr gut gesungen“, freute sich Chorleiterin Brigitte Wagner kürzlich nach dem ersten größeren Konzertauftritt der ihr anvertrauten Hobby-Sänger. Vor ausverkauftem Saal im Rekawinkler Bühnenwirtshaus dankte Wagner dessen Eigentümer Roland Mayer und Vereinsmeierei-Chefin Marina Scheutz-Tatić für die großartige Unterstützung sowie Gertrud Kotschy und ihrem Gatten am Schlagzeug, Alexander Springer, für die musikalische Begleitung. „Xangsmeierei, ich bin in Love“, strahlte die ausgebildete Opernsängerin voller Stolz in Anlehnung an den Konzerttitel, unter dessen Motto unterschiedlichste Liebeslieder verschiedener Genres zum Besten gegeben wurden. Und deren Darbietung den Sängern sichtlich Riesenspaß bereitete.

