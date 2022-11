Ordnungsberatung als neues Berufsbild von der WKO anerkannt

Regina Halbauer, als Ordnungsberaterin unter „Die Schrankflüsterin“ in der Region bestens bekannt und vernetzt, hat weitere Meilensteine für ihr Berufsbild erreicht. Seit der ersten Kontaktaufnahme und Zusammenkunft der engagierten Gründungsmitglieder im vorigen Jahr (die NÖN berichtete) hat sich viel getan.

Unter dem federführenden Engagement Halbauers haben es die Damen gemeinsam geschafft, das Berufsbild des Aufräumcoaches bei der Wirtschaftskammer zu formulieren und anerkennen zu lassen. Vor wenigen Tagen kamen die Ordnungsberater Österreich nun auch zu ihrem ersten Treffen als neu gegründeter Verband zusammen.

Weiters wurde eine gemeinsame Website ins Leben gerufen, die es allen Interessierten erleichtert, einen Ordnungsberater in der Nähe zu finden und auf der regelmäßig Blogbeiträge zu Themen rund ums Aufräumen, Entrümpeln und Sortieren veröffentlicht werden.

Die Gründung des Verbandes der „Ordnungsberater Österreich“ (OBÖS) ermöglicht den Ordnungsexpertinnen überregionalen Austausch quer durchs Land sowie gemeinsames Marketing und PR-Tätigkeiten. Dadurch soll der Bekanntheitsgrad des Berufsbildes Aufräumcoach in ganz Österreich gesteigert und der Expertinnen-Status durch einen professionellen Auftritt nach außen gefestigt werden.

Beim ersten Verbandstreffen in Graz Mitte Oktober wurde die Kern-Crew der Aufräumprofis durch Neumitglieder erweitert. Neben fachlichem Austausch wurden die Visionen und Ziele für das nächste Jahr festgelegt. Dazu betont Ordnungsberaterin Olivia Ruderes, Obfrau des Verbandes: „Eine Ordnungsberatung in Anspruch zu nehmen, soll so selbstverständlich werden wie einen Installateur zu rufen.“

„Ich werde den Bereich Nachhaltigkeit beim Verband betreuen. Und ich habe vor einigen Tagen die Emmausgemeinschaft St. Pölten als Partner der OBÖS ins Boot geholt. Darauf bin ich mächtig stolz“, erklärt Halbauer im Gespräch mit der NÖN.

Letzten Monat hat die quirlige und fröhliche Kaiserbrunnerin ein ganzes Haus nachhaltig geräumt, dessen 88-jährige Bewohnerin in eine kleine Wohnung übersiedelt ist. „Wir haben fast alles weitergeben und spenden können“, freut sie sich. Und ergänzt: „Mitte November bin ich als Speakerin zum Thema Nachhaltigkeit bei der Orvention, dem Gipfeltreffen der Ordnungsberater aus dem D-A-CH Bereich, in Hanau bei Frankfurt eingeladen.

Weitere Informationen sind unter www.ordnungsberater-oesterreich.at abrufbar.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.