Vorschau auf den Kultursommer in Purkersdorf

Die Stadtgemeinde Purkersdorf lud zur Pressekonferenz in die Bühne Purkersdorf. Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) und Kulturstadträtin Waltraud Frotz (ÖVP) informierten über das Angebot des heurigen Kultursommers in Purkersdorf. Zwischen Anfang Juli und Ende August treten neun musikalische Acts bei freiem Eintritt an vier unterschiedlichen Locations auf. Den Fragen der Presse stellten sich Manfred Chromy (Texasschrammeln), Christian Lahodinsky (Deliman), Andreas Budin (Kreis.U.Quer), Andie Gabauer (Hot Pants Road Club), Franz Popp (Stadtkapelle Purkersdorf), Floris Willem (Floris and the Flames), Philipp Griessler sowie Regina Sykora, Sonja Schauer und Helmut Tschellnig vom Theater Purkersdorf. Bürgermeister Stefan Steinbichler bedankte sich bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Purkersdorf und bei Bühnenchef Karl Takats für den Einsatz bei der Organisation des Kultursommers.