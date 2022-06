Zivilehe für alle heißt es auch in der Region Purkersdorf

Werbung

Vor dem Standesamt in Pressbaum weht aktuell die Regenbogenfahne und erinnert an den Kampf der LGBTQIA-Community für Gleichberechtigung und Toleranz. Gleichgeschlechtliche Paare können in Österreich seit dem 1. Jänner 2019 standesamtlich heiraten. In der Region Purkersdorf haben diese Möglichkeit seither etwa 17 Paare genutzt.

Besonders viele gleichgeschlechtliche Ehen werden vor dem Standesamt Pressbaum geschlossen, hier sind es elf bis zum Ende des heurigen Jahres. In Gablitz und Purkersdorf schlossen je drei homosexuelle Paare den Bund fürs Leben. Allerdings wird in Purkersdorf in der Ehe-Statistik nicht unterschieden.

Der Ablauf ist rechtlich gleich, auch sonst beobachten die örtlichen Standesbeamtinnen keine Unterschiede. „Jedes Brautpaar – egal ob gleich- oder verschiedengeschlechtlich – hat eigene Wünsche und Ideen“, beschreibt Josefine Stanek von der Stadtgemeinde Purkersdorf.

Elisabeth Ebner betont ebenfalls die Individualität aller Eheschließungen in Pressbaum und hebt hervor: „Ob nun verschieden- oder gleichgeschlechtliche Ehen, es sind immer Menschen, die sich lieben und es verdienen, mit Respekt und Achtung behandelt zu werden.“

